Concluye el ciclo dedicado al Virreinato del Perú en la Academia de Buenas Letras

La Real Academia de Buenas Letras clausuró en la tarde de ayer las jornadas americanistas que desde el pasado día 19 se han desarrollado sobre los inicios del Virreinato del Perú. En la jornada de ayer el doctor Miguel Molina habló del encuentro entre Pizarro y Atahualpa, acontecido el 16 de noviembre de 1532, y la conquista definitiva de este territorio. Acto seguido, el doctor Ramón María Serrera dio las claves precisas que conforman el territorio que los españoles denominaron virreinato del Perú. De esta manera, se ha cerrado un ciclo más de conferencias que tratan de mantener viva la huella del americamismo sevillano.

Pablo Emilio Pérez-Mallaína, Ramón María Serrera, Pablo Gutiérrez-Alviz, director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, y Miguel Molina. / Ismael Rubio

Una fructífera colaboración entre la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la Fundación Unicaja. En el año 2018 dio comienzo esta iniciativa que buscaba relatar la acción española en América, comenzando con ciclos académicos y publicaciones centradas en el V Centenario del viaje de Magallanes-Elcano. Posteriormente, el proyecto abandonó el marco antillano para adentrarse en la historia del continente, una etapa que comenzó en 1519 con el cambio de la política española y eventos clave como la elección de Carlos V y la fundación de ciudades como Veracruz y Panamá. La temática para los años 2024 y 2025 se ha centrado en el análisis de la nueva política y la configuración de los Virreinatos Americanos. Específicamente, 2024 se dedicó a la Nueva España y la figura de Hernán Cortés, y el ciclo de 2025 ha estudiado el virreinato del Perú y el rol de Francisco Pizarro.

En el ciclo recién terminado, todo coordinado por Enriqueta Vila Vilar y Pablo E. Pérez-Mallaína han participado el propio Pérez-Mallaína y Carmen Tena, además de los ponentes de ayer. Los expertos han desarrollado tema como el universo de los Incas, los antecedentes de la conquista; el encuentro entre conquistadores y conquistados o las guerras civiles y la implantación del virreinato.