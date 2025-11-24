El convento de Santa María de Jesús de Sevilla pone a la venta una bolsa con motivos sevillanos

Después de la lata, la bolsa. El Convento de Santa María de Jesús ha presentado este lunes una bolsa decorada con motivos sevillanos por el arquitecto y pintor sevillano Javier Jiménez Sánchez-Dalp. Esta "tote bag" es una continuación de la exitosa caja que las monjas clarisas pusieron a la venta el año pasado con motivo de la procesión de clausura del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que tanto éxito tuvo.

La bolsa, que además es sostenible, se puede comprar al precio de seis euros en el torno del monasterio de la calle Águilas. "Es una excelente manera de colaborar con las monjas cuando el ora y et labora no es suficiente", ha señalado Antonio María Lebrero, persona de confianza de las religiosas de Santa María de Jesús.

La bolsa de las monjas clarisas. / M. G.

Este nuevo artículo se ha presentado en la sala llamada el Santuario, un espacio de la clausura en el que las religiosas guardan auténticas obras de arte, muchas llegadas del desacralizado convento de Santa Clara de Sevilla.

El autor ha representado en la bolsa la Sevilla sacra y la festiva. En una composición dividida por el arco del Postigo y la Giralda, se puede ver a un lado el paso del Cristo de los Estudiantes, un nazareno de la Macarena, un seise, la Torre del Oro o la Custodia del Corpus. Al otro lado, ha dibujado la Feria, una flamenca, los toros, la Catedral y un simpecado rociero. A los extremos del óvalo se encuentran flanqueando la composición la Torre de los Perdigones y una de las atalayas de la Plaza de España. Todo está realizado con bolígrafo.

"Se trata de un producto original y continuador de la lata que tanto éxito tuvo el año pasado. Tiene muchos usos posibles. Los laterales tienen los los mismos motivos que la caja. Lo ideal es comprarla y llevársela lleno de dulces", ha indicado Sánchez-Dalp.

La presentación de la bolsa. / M. G.

Por parte de la comunidad han intervenido las madres María José y Lucía, abadesa y vicaria. "Sevilla siempre ha sido muy generosa con nosotras. Espero que esta vez no sea menos", ha indicado la primera. "Con su compra nos ayudan a seguir viviendo y a conservar las obras del monasterio", ha añadido la segunda.

Por su parte, Lebrero ha añadido que la bolsa se podrá adquirir tanto en el convento como en la próxima exposición de dulces del Real Alcázar. Además, ha revelado que debido al éxito se ha sacado una nueva edición de la lata de la procesión magna.