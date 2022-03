Desconcierto de los conductores por los cortes de tres avenidas clave de Sevilla

El corte de tráfico de tres avenidas estratégicas como la Ronda Histórica, en los alrededores del centro; San Francisco Javier, en Nervión, y la avenida Jiménez Becerril, en Torneo, está afectando a la circulación de vehículos en la ciudad y genera un importante desconcierto entre los conductores, por más que se hayan abierto vías alternativas para moverse.

De estos tres cortes, el que más efectos negativos está generando es el de la Ronda Histórica, según el testimonio de conductores de Tussam y taxistas consultados por este periódico, porque la calzada ha quedado reducida a dos carriles en los que deben convivir la gran cantidad de autobuses que cruzan por esta vía y el resto de vehículos.

Hemos recorrido los tres puntos con obras para recabar la opinión de ciudadanos, conductores y comercios. Muchos de los empleados de comercios han dejado su coche en casa y acuden a trabajar en autobús o en tren para evitar los atascos y el tedio de aparcar.

"Para nosotros los conductores de Tussam, lo peor son atascos en la Ronda Histórica porque se estrechan los carriles. Esta zona es más conflictiva, seguida por Nervión por los cortes de San Francisco Javier y Ramón y Cajal", explicaba este martes una conductora de la línea 2 de autobús minutos antes de iniciar el recorrido en la parada de la Resolana. Lo mismo opinan los taxistas, algunos de los cuales han dejado de cruzar por este punto en las horas punta.

"Circular por la Ronda Histórica es el punto más complicado de la ciudad porque no se respeta el carril bus que sigue habiendo en el sentido hacia Torneo con tantos particulares que se meten y no hay policías que vigilen ni cámaras. Las horas más conflictivas se dan entre las 7:00 y las 9:00 y de 13:00 a 15:00. A esas horas evito circular por la Ronda, igual que los viernes entre la 13:00 y las 19:00 de la tarde por el resto de la ciudad", cuenta el taxista Javier, mientras reposta combustible en la gasolinera de Capuchinos.

Corte en la Ronda Histórica

El corte de la Ronda Histórica afecta al tramo desde el arco de la Macarena hasta el cruce con la Carretera de Carmona. En los comercios de la zona no entienden las obras que van a desplazar el carril bus a la calzada y han dejado para siempre a la mitad los carriles de la Ronda Histórica: dos carriles para todo el tráfico, más el carril bus en sentido contrario.

"Salir de aquí a las dos de la tarde es una odisea con los atascos que se forman por el corte de tráfico en la Ronda y los vehículos que intentan incorporarse desde las calles laterales. Ahora ya no vengo en coche porque es imposible aparcar. Me vengo a trabajar en autobús urbano el 13 o el 14", explica Jesús Olier, encargado de Kaminature, tienda de acuarios y jardines verticales de Resolana. "No se entiende que quiten un carril para poner el carril bici con la falta de aparcamiento que hay", se queja Jesús.

Los atascos en la Ronda histórica están afectando también al negocio de la gasolinera de Capuchinos. "Tenemos menos clientela en la gasolinera desde que empezaron los atascos por los cortes de tráfico y por la subida de precios del combustible. Se lo piensan antes de repostar aquí porque se encuentran con atascos al llegar y al salir", lamenta Jesús, que atiende al público en la tienda de la estación de servicio.

En la tienda de Sofás Pilas, la encargada relata que también ha dejado de venir a trabajar en su coche y ahora acude en tren a Santa Justa desde San José de la Rinconada. Tampoco entiende que se deje la circulación en la Ronda en dos carriles. "Esto es una locura dejar dos carriles para los coches y los autobuses porque ¡por aquí pasa mucha gente!", expresa con gran malestar.

Dos empresas ejecutan las obras en la Ronda: Vialterra Infraestructuras y VFM, empresa de Carmona. Varias máquinas taladradoras están rompiendo el pavimento para abrir canalizaciones.

Corte en San Francisco Javier y Ramón y Cajal

En Nervión, las obras de ampliación del tranvía hasta el centro comercial de Nervión están planteando la mayor parte de los atascos en la avenida de la Buhaira, que absorbe el paso de los autobuses y del resto de vehículos desviados por este punto. Los vehículos privados tienen prohibido girar hacia Eduardo Dato desde la Buhaira, pero muchos lo incumplen.

El colapso de las avenidas de la zona se da en horas punta, a la entrada y salida de los trabajos y los colegios. Salvo la Buhaira, el resto de vías de Nervión no están planteando tantos problemas de circulación antes de las 14:00 de la tarde en las calles adyacentes por donde puede circular el tráfico, según varios de los conductores que trabajan y viven en la zona.

En la zona de obras de San Francisco Javier las máquinas han perforado la mediana y están actuando en la calzada más próxima a la arboleda central. Operarios de la empresa encargada de actuar sobre la zona verde están trasplantando los rosales a macetas pequeñas antes de actuar sobre el centenar de melias de la mediana. Las cafeterías de este barrio consultadas no han perdido clientela de momento.

En el tramo de Ramón y Cajal frente a la escuela de Económicas el trabajo se reparte entre la retirada de las marquesinas de autobús y las zanjas previas a la actuación de Emasesa.

Corte en la avenida Jiménez Becerril, en Torneo

El corte de tráfico en la avenida Jiménez Becerril, desde el Alamillo a Barqueta, es el más liviano de los tres que afectan a Sevilla capital. Se sortea por parte de los vehículos tomando como itinerario alternativo el desvío por el puente del Alamillo hasta la Cartuja para salir por Isla Mágica a la Barqueta.

Las obras son para construir la nueva canalización de aguas residuales que permitirá cerrar la depuradora de San Jerónimo y de de Tablada.