A cuatro años del inicio de la invasión de Ucrania: memoria, dignidad y compromiso
El autor, cónsul honorario de Ucrania en Sevilla, reflexiona sobre el cuarto aniversario de la invasión rusa y destaca la tragedia humana que ha supuesto la guerra para los ucranianos
El 24 de febrero de 2022, la Federación de Rusia inició una invasión a gran escala contra Ucrania, alterando profundamente el orden internacional y la vida de millones de personas. Cuatro años después, recordamos a las víctimas, a las familias desplazadas y a quienes siguen defendiendo su libertad y su soberanía. Lo que comenzó como una ofensiva militar se convirtió en una tragedia humana de enormes dimensiones, pero también en un testimonio de la fortaleza y determinación del pueblo ucraniano.
Este aniversario no es solo una fecha simbólica. Es un recordatorio de que la paz no puede construirse sobre la imposición ni sobre la negación del derecho de un pueblo a decidir su propio futuro. La paz verdadera exige justicia, respeto al derecho internacional y garantías de seguridad.
En Sevilla y en toda España, la solidaridad ha sido ejemplar. Instituciones, organizaciones y ciudadanos han tendido la mano a quienes se han visto obligados a abandonar su hogar. Esa respuesta demuestra que la defensa de la libertad y de la dignidad humana es un valor compartido.
Hoy reafirmamos nuestra esperanza en una paz justa y duradera. La memoria nos obliga. La solidaridad nos une. Y el compromiso con los principios fundamentales de convivencia entre naciones debe guiarnos hacia el futuro.
