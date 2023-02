Estos son los desvíos en los recorridos de Tussam afectados por las obras de Nervión

Desde el lunes 20 de febrero ciertas rutas de los autobuses de Tussam han sufrido un cambio en sus itinerarios habituales por motivo de la segunda fase de la aplicación de Metrocentro y la construcción del Corredor Verde.

Con motivo de estas obras se ha producido el corte total de la calle Luis de Morales, Estas obras afectan principalmente a los sectores de Nervión y Porvenir y han obligado a una decena de líneas diurnas y una nocturna a cambiar sus recorridos habituales.

¿Cómo cambian los trayectos de las líneas afectadas?

Con el corte de la calle Luis de Morales las líneas 21, 28, 29, 32, B3, C1, C2, EA, LN, LS y la línea nocturna A7 se ven afectadas de la siguiente manera:

La línea 21 (en sentido Polígono San Pablo): pasará por Juan Antonio Cavestany, Santa Juana Jugán (parada provisional), avenida La Buhaira y Luis Montoto.

(en sentido Polígono San Pablo): pasará por Juan Antonio Cavestany, Santa Juana Jugán (parada provisional), avenida La Buhaira y Luis Montoto. Las líneas 28, LN y A7 (únicamente en sentido Prado): circulan ida y vuelta por Pablo Picasso y avenida La Buhaira.

y (únicamente en sentido Prado): circulan ida y vuelta por Pablo Picasso y avenida La Buhaira. La línea 29: ida y vuelta por Eduardo Dato y avenida Cruz del Campo.

ida y vuelta por Eduardo Dato y avenida Cruz del Campo. La línea 32: circula ida y vuelta por Pablo Picasso, avenida La Buhaira y avenida Eduardo Dato.

circula ida y vuelta por Pablo Picasso, avenida La Buhaira y avenida Eduardo Dato. La línea B3: al estar limitada en Gran Plaza circula ida y vuelta por avenida Cruz del Campo y avenida El Greco.

al estar limitada en Gran Plaza circula ida y vuelta por avenida Cruz del Campo y avenida El Greco. Las líneas C1, C2 y EA: C1 y C2 circulan en su sentido correspondiente por Luis Montoto y avenida La Buhaira. La línea EA lo hace en ambos sentidos.

C1 y C2 circulan en su sentido correspondiente por Luis Montoto y avenida La Buhaira. La línea EA lo hace en ambos sentidos. La línea LS: circula en ambos sentidos por Luis Montoto, avenida La Buhaira, Doctor Ordóñez de la Barera (en sentido sur) y Ramón Carande.

La página web de Tussam indica toda la información relativa a esos cambios provisionales, de los que todavía no se conoce la duración, por lo que no se puede saber hasta cuándo se verán afectadas las líneas por unas obras que no solo causan problemas para los usuarios de Tussam, sino para el tráfico general de la zona, que se ha visto especialmente perjudicado desde el pasado día 20.