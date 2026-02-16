Dos detenidos por el crimen del marroquí en un antiguo burdel abandonado de Dos Hermanas

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 44 años, de nacionalidad marroquí e identificado mediante las iniciales M. A., ocurrido el pasado mes de enero en Dos Hermanas. Este hombre fue encontrado inconsciente la mañana del domingo 11 de enero en un antiguo club de alterne abandonado, situado junto a la carretera N-IV. Presentaba indicios de haber recibido una brutal paliza. Murió una semana después en el Hospital Virgen del Rocío, debido a los "graves traumatismos" que sufría, según apuntó este lunes la Policía en una nota de prensa.

La investigación y las múltiples gestiones desarrolladas por el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Dos Hermanas han permitido detener al presunto autor del crimen y a otra persona más relacionada con los hechos. El primero de ellos se encuentra ya en prisión provisional, mientras que la segunda, su pareja, quedó en libertad provisional, con la obligación de comparecer periódicamente, cada 15 días, en los juzgados.

Según la nota de la Policía, la víctima fue hallada malherida por un viandante, en una zona de aparcamiento del edificio abandonado, en la carretera N-IV y muy cerca de una gasolinera. Hasta allí se trasladaron rápidamente indicativos policiales y sanitarios, que trasladaron al ciudadano marroquí al hospital. Pasó una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que finalmente murió.

Durante la investigación, los agentes procesaron la escena, tomaron declaraciones de testigos, localizaron posibles sospechosos y realizaron un análisis minucioso de los sistemas de videovigilancia de la zona. De esta forma, lograron identificar al presunto autor del homicidio y a su pareja. Los dos fueron detenidos y puestos a disposición judicial. No ha trascendido, por el momento, el móvil del crimen.

Tras la muerte de este hombre, su familia pidió a través de redes sociales ayuda para repatriar el cadáver a su país de origen. La víctima llevaba tiempo residiendo en Dos Hermanas. El edificio en el que fue encontrado este hombre era un antiguo burdel, el club Kristal A, pero lleva mucho tiempo abandonado y sin uso. Lo único que sigue funcionando en el recinto es la gasolinera. El resto se ha convertido en un refugio de indigentes y, sobre todo, de toxicómanos.

Este es el segundo homicidio cometido en la provincia de Sevilla en lo que va de año, después del caso de una anciana que fue presuntamente asesinada por una joven estudiante argelina que residía con ella, que prendió fuego al piso de la Macarena en el que vivían, provocando la muerte de la mujer.