Directores y padres alertan de que las medidas para la vuelta al cole están "obsoletas"

Los directores de colegios e institutos y los padres de los alumnos continúan en pie de guerra. Las explicaciones de la Consejería de Educación y Deporte en las reuniones mantenidas esta semana no han convencido a los dos colectivos, que alertan de que las instrucciones para el nuevo curso escolar se han quedado ya "obsoletas" ante el repunte que ha experimentado la pandemia de coronavirus la última semana.

Así lo han manifestado este viernes las asociaciones de directores Asadipre y Adian en un comunicado en el que, junto a la federación de AMPA públicas de la provincia de Sevilla (Fampa Nueva Escuela), inciden en que "en las actuales circunstancias es imposible garantizar un entorno escolar seguro".

En dicho escrito, las partes firmantes dejan claro que la prioridad en el nuevo curso debe ser la vuelta a la educación presencial, interrumpida a mediados de marzo a consecuencia del estado de alarma, que obligó al cierre de los colegios e institutos y a impartir la enseñanza por vía telemática. No obstante, consideran que dicho regreso debe hacerse en una condiciones de seguridad que resultan imposibles de alcanzar con las medidas planteadas por el departamento que dirige Javier Imbroda.

Revisar las instrucciones

En este sentido, y ante los numerosos rebrotes que se están registrando en Sevilla los últimos días -con niveles de contagios similares a los registrados en abril-, directores y familias estiman que las instrucciones se han quedado "obsoletas" y que no responderán a las necesidades del sistema educativo cuando llegue septiembre. Por ello, piden que se revisen y se adapten "a la realidad sanitaria actual".

No obstante, debe aclararse que las propias instrucciones -publicadas el 6 de julio, hace menos de un mes- prevén distintos escenarios de actuación en función de la evolución de la pandemia. Aunque el principal, y por el que ha apostado la Junta, es el regreso a la enseñanza presencial en las mismas condiciones que hasta el estado de alarma aunque con medidas de seguridad e higiene, también se baraja alternarlo con la enseñanza telemática y, en último extremo, la vuelta a las clases on line. De ahí que se haya encomendado a los equipos directivos la elaboración de un protocolo de actuación para dejar muy poco margen a la improvisación y que no ocurra lo que sucedió en marzo, cuando la brecha digital causó estragos en muchas familias.

Los equipos directivos defienden que a ellos compete la elaboración de los planes de organización, pero no los aspectos sanitarios "exigidos por la Administración", que piden que sean "visados" por los servicios de previsión de riesgos laborales, "tanto de la Consejería de Educación como de Salud".

El aula matinal

También mencionan otros dos aspectos "preocupantes" para el inicio de curso. Uno de ellos concierne a las empresas encargadas de servicios complementarios como el aula matinal y las actividades extraescolares, que, según los equipos directivos y las familias, "no han recibido por parte de la consejería ninguna instrucción ni protocolo en el desarrollo de las mismas". Aquí debe precisarse que las instrucciones de la Junta sí incluyen un amplio apartado relativo al funcionamiento de estos servicios.

De igual modo, advierten que las empresas adjudicatarias de la limpieza en los institutos todavía no se han puesto en contacto con los equipos directivos de estos centros para informarles sobre los planes que tienen previstos acometer el próximo curso. Se trata de una labor fundamental en las actuales circunstancias.

Será, por tanto, un inicio de curso envuelto en polémica e incertidumbre, que vendrá acompañado de las protestas que ya han anunciado las siete AMPA de colegios e institutos públicos del Distrito Casco Antiguo de la capital andaluza, que han pedido que a estas movilizaciones se sumen más asociaciones para mostrar la disconformidad con la vuelta al aula planteada por el Gobierno andaluz.