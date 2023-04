El catedrático de Ingeniería Fabio Gómez-Estern será el nuevo rector de la Universidad Loyola

El catedrático de Ingeniería Fabio Gómez-Estern, hasta ahora director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Loyola, será el nuevo rector de la universidad tras aprobarse su designación por el Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, presidido por el P. Jaime Oraà Oraà SJ, para un primer mandato de 4 años.

El catedrático de Economía Gabriel Pérez Alcalá finalizará su mandato como rector de la Universidad Loyola tras 12 años al frente de la institución el próximo mes de septiembre. Pérez Alcalá, que fue designado rector en diciembre de 2011, continuará en su cargo hasta la toma de posesión del nuevo rector que se prevé tenga lugar en el mes de septiembre. Posteriormente acompañará al nuevo rector en la transición que se completará con los nombramientos de las personas que compondrán el nuevo equipo rectoral.

Gómez-Estern (Sevilla, 1972) es ingeniero de telecomunicaciones, economista y doctor en Sistemas de Control. Desde 2012 y hasta su nombramiento como rector ostentaba el cargo de director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Loyola, siendo el responsable de la creación y desarrollo de la ETSI de Loyola y de la puesta en marcha de las titulaciones oficiales de grado y posgrado en este ámbito.

El próximo rector de la Universidad Loyola cuenta con una dilatada carrera internacional tanto en la universidad como en la industria. Ha trabajado en Abengoa y en France Télécom en París, además de liderar proyectos para grandes empresas de la industria naval, aeronáutica telecomunicaciones y constructoras (Airbus, Navantia, Ghenova, Azvi…).

Se incorporó en 1998 al mundo académico, en la grande école francesa Supéléc y después en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla, del que fue director. Ha mantenido una actividad relevante internacional en el marco de la innovación docente, en la que se destaca la creación de la herramienta Doctus, una plataforma de e-learning específica para ingeniería, premiada en el ámbito nacional, con la que interactúan a diario cientos de profesores y alumnos de universidades españolas y extranjeras.

Como investigador posee tres sexenios CNEAI, es miembro de sociedades como EDUCOM (IFAC), IEEE, y CEA-IFAC (siendo coordinador nacional del Grupo Temático de Educación en el periodo 2012-2016), ha sido profesor visitante en varias universidades extranjeras y ha promovido y coordinado numerosos seminarios y congresos científicos.

Asimismo, es miembro del grupo de investigación Optimization and Control of Distributed Systems de la Universidad Loyola. Cuenta con numerosos artículos en revistas científicas de primer orden mundial (IEEE Tr. on Automatic Control, con más de 1.000 citas) y participa habitualmente con publicaciones en congresos, conferencias, jornadas y medios de comunicación, tanto en España como en países extranjeros.

Fue uno de los impulsores de la creación en 2018 de la Red Internacional de Escuelas de Ingeniería Jesuitas.

Gómez-Estern fue uno de los impulsores de la creación en 2018 de la Red Internacional de Escuelas de Ingeniería Jesuitas de la que es actualmente miembro del comité operativo y líder del grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y humanismo. En el marco de la cooperación internacional, dentro del Instituto de Desarrollo de la Fundación ETEA, ha liderado proyectos como la instalación de microturbinas hidráulicas mejoradas para poblaciones remotas en Centroamérica, financiada por la AECID. Participa en otros proyectos internacionales relacionados con la gestión de recursos hídricos, monitorización medioambiental mediante drones acuáticos y sistemas de agricultura inteligente, especialmente en Latinoamérica.

En el ámbito de la economía y la gestión, es graduado en Economía por la London School of Economics and Political Science (University of London), posee un diploma de postgrado en dirección de empresas en la Escuela de Organización Industrial (EOI), y un certificado en Business Analytics por el Massachusets Institute of Technology. En este contexto destacan sus proyectos relacionados con técnicas Learning Analytics aplicadas a la gestión de instituciones de educación superior y la optimización por algoritmos evolutivos en el marco de la ordenación académica.