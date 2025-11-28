Eduardo Martínez Moya y Luis Méndez harán los proyectos del Hospital de los Venerables

El Cabildo de la Catedral sigue dando pasos por reabrir el Hospital de los Venerables como museo catedralicio. El arquitecto Eduardo Martínez Moya será el encargado de redactar y dirigir el proyecto de rehabilitación y Luis Méndez Rodríguez desarrollará los proyectos para darle contenido al edificio.

Tras la reciente firma del contrato de alquiler entre la Archidiócesis, que recuperó la titularidad del inmueble de manos de Focus el pasado verano, y el Cabildo, se ha puesto en marcha la maquinaria para que más pronto que tarde la Catedral pueda mostrar buena parte de sus tesoros en el antiguo hospital del barrio de Santa Cruz. Para acometer las obras, el Cabildo ha designado a Eduardo Martínez Moya, arquitecto responsable de la restauración de la Giralda o de la parroquia del Sagrario. Actualmente, se está examinando el edificio para valorar sus patologías y redactar el proyecto. El plan director que manejaba la Archidiócesis contemplaba que las obra podrían costar un mínimo de dos millones y un máximo de seis.

Eduardo Martínez Moya. / D. S.

Por su parte Luis Méndez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y director general de Cultura y Patrimonio desde 2021, será el encargado de desarrollar el proyecto museístico de Los Venerables. La intención del Cabildo es exponer en este lugar el vasto patrimonio que atesora, como su gran pinacoteca u obras de textil, orfebrería y bordados. Estas piezas pasan a menudo demasiado desapercibidas para los turistas durante la visita cultural al Templo Metropolitano, además de que no se pueden exponer en todo su esplendor por simples motivos de espacio.

Luis Méndez. / D. S.

La entrada al museo catedralicio del Hospital de los Venerables será independiente de la de la Catedral. El Cabildo recalca que su idea es realizar una aportación importante desde el punto de vista cultural a la ciudad y así desligar la parte museística de la religiosa propia del primer templo de la Archidiócesis.

El Hospital de los Venerables Sacerdotes, que ahora inicia una nueva etapa, data de la segunda mitad del siglo XVII. Su origen se debe a la iniciativa de un canónigo, Justino de Neve, quien en 1673 comenzó la recaudación de fondos con el objetivo de crear una hermandad dedicada al cuidado de los sacerdotes mayores.