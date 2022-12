Las últimas lluvias aportan agua en los embalses de Sevilla para seis meses más

Las lluvias de estos últimos dos meses de noviembre y diciembre han aportado unos 60 hectómetros cúbicos (hm3) de agua a los embalses que abastecen a Sevilla, lo que supone que tenemos reservas hídricas para otros seis meses más. Así lo confirmó este lunes el Ayuntamiento sevillano a preguntas de este periódico.

La cantidad de precipitaciones ha sido importante entre el final del otoño y el inicio del invierno teniendo en cuenta que han dejado agua para medio año más. Con todo, la empresa metropolitana de aguas de Sevilla (Emasesa) señala que las reservas de agua siguen por debajo de los niveles medios para esta época del año y que todavía no es momento de levantar la Alerta por Sequía.

Los embalses que abastecen a Sevilla se encuentran al 45,1% de su capacidad, con un volumen embalsado de 289,51 hm3, según los datos de la empresa metropolitana de aguas de Sevilla (Emasesa) actualizados hasta el 26 de diciembre. En porcentaje, los embalses han aumentado un 7% con las últimas precipitaciones.

Emasesa resalta sobre estos datos que “el volumen de agua embalsada sigue estando por debajo de los niveles medios para esta época del año”, a pesar de las últimas lluvias. Por tanto, añade, “seguimos en situación de Alerta por Sequía y sujetos a la incertidumbre del devenir del clima”.

La empresa metropolitana de aguas señala que hay que seguir ahorrando agua a la espera de más lluvias. “Si bien nos encontramos ante un posible cambio de estado, debemos ser cautos en cuanto a la flexibilización de las restricciones adoptadas y aguardar el momento óptimo. Por ello, tenemos que seguir haciendo un uso racional y solidario del agua, primando el ahorro y evitando el derroche. El agua es vida, cuídala”.

En los primeros días de noviembre, las reservas de agua de los embalses estaban en los 230 hectómetros cúbicos. Esa diferencia de los 230 hectómetros cúbicos a los 289 hectómetros cúbicos actuales es la que permite a Sevilla y sus municipios contar con otros seis meses más de agua para el consumo de la población.

Datos por embalses

Los pantanos de la Minilla (75,4%) y Melonares (66,7%) son los que acumulan más cantidad de agua en relación a su capacidad total. Le siguen El Gergal (63,5%) y Cala (50,1%). Los que tienen menos agua embalsada en la actualidad son Zufre (20,6%) y Aracena (26,6%).

Otros embalses de la zona de Sevilla con pocas reservas de agua son el Puebla de Cazalla (4,97%), José Torán (19,02%), Torre del Águila (18,97%) y El Pintado (26,50%). En mejor situación se hallan el Agrio (77,6%) y Huesna (45,56%), según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca que publica en su web la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Alerta por sequía

Las reservas de agua eran normales en Sevilla hasta el año 2017. A partir de entonces comenzaron a disminuir progresivamente hasta que en el mes de marzo de este año 2022 Sevilla entró en una situación de prealerta por sequía.

El 3 octubre pasado se declaró la Alerta por Sequía que persiste hasta el día de hoy. En esta situación se prohibieron determinados consumos de agua, tales como el uso de agua potable (no se incluye el agua de pozo) en los siguientes supuestos:

· Riego de jardines, praderas, árboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público y privado.· Riego o baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público y privado.· Llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado.· Fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre· Lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa empresa dedicada a esta actividad· Instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.

Emasesa se propone reducir el consumo medio diario de agua a los 90 litros. Cada sevillano de media gastaba unos 116 litros de agua al día y se ha logrado reducir ese consumo a los 112,5 litros de agua al día.