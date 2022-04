Las enfermeras referentes dejan de llevar el registro de los contagios en los colegios

Cambio de etapa, cambio de protocolos y cambio de funciones para muchos de aquellos profesionales sanitarios que durante la etapa más dura de la pandemia centraron sus esfuerzos en el control de la transmisión del coronavirus.

Es lo que ha pasado en los colegios y centros educativos sevillanos donde hasta hace algunas semanas contaban con una enfermera referente escolar encargada de registrar y hacer seguimiento de los positivos y contactos entre los miembros de la comunidad educativa y que ahora, debido a la situación epidemiológica actual y los nuevos protocolos, han dejado de llevar ese registro de los contagios de Covid en las aulas, tal y como han confirmado fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a este periódico. Las mismas indican que esas enfermeras referentes escolares han adoptado ahora nuevas funciones orientadas "a la promoción de la salud en el ámbito educativo".

Los dos años de convivencia con el virus han permitido atemperar las medidas preventivas y de control exhaustivas tomadas en su momento y entre las que formaba parte la figura de estas enfermeras referentes escolares. Aunque los centros no han recibido oficialmente la comunicación que les informa de esta nueva etapa en el control de la pandemia, tal y como afirma el presidente de la Asociación andaluza de directores de centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Jorge Delgado, la realidad es que desde Salud ya no se lleva un registro "formal" de los casos confirmados de contagios por Covid o de los contactos estrechos. "Al menos no de una manera tan exhaustiva a través de una enfermera. Somos los propios centros los que seguimos manteniendo ese control con nuestros recursos", afirma.

Es decir, sí hace unos meses la modificación del protocolo sanitario determinó que sólo se haría rastreo en casos muy determinados y el nuevo protocolo elaborado a primeros de enero tras la reunión del comité de alto impacto en Salud Pública ya determinó que no se confinarían aulas, ahora se va un paso más allá y las enfermeras escolares han dejado sus funciones a este respecto, como aseguran los directores de los colegios y confirma el SAS, que indica que el seguimiento del Covid entre profesorado y alumnos, al igual que ocurre con otras enfermedades, se hará desde las unidades de vigilancia epidemiológica de los centros de salud correspondientes.

Por su parte, sí se mantienen, aunque "sin mucha lógica" -apunta Delgado- los llamados grupos de convivencia. "Si ya no hay mascarillas, no se registran los contagios, ni se hacen seguimientos, no entendemos que se mantengan esos grupos de convivencia que sigue recogiendo el protocolo y que se ha quedado ya sin ningún sentido. Salvo ello, en los colegios ahora mismo podemos decir que estamos ya con una normalidad total", afirma.

En cuanto a las primeras jornadas de vigor del Real Decreto que regula el uso de mascarillas en interiores y las posteriores instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deportes sobre la aplicación de la norma en los colegios de Sevilla, Jorge Delgado destaca la "problemática" del primer día de publicación de la norma en el BOE cuando, a la espera de que la Junta determinara cómo aplicar la norma estatal, en los centros educativos se pidió a familias y alumnado mantener el uso de mascarilla. En algunos incluso se facilitó cubrebocas al quienes que no la llevaban y eso generó controversia. "Hubo mucha incertidumbre porque algunas familias manifestaron ejercer lo que se recogía en el BOE y que sus hijos dejaran de usar la mascarilla y eso generó algunos problemas", afirma.

El texto llegó a las cuatro de la tarde, mientras que el Real Decreto se había publicado sobre las siete y media de la mañana en el BOE y su contenido ya había sido explicado tras el Consejo de Ministros del pasado martes.