"En Sevilla se nota desde el primer día el cariño a las Fuerzas Armadas"

Lleva cinco años en Sevilla, ciudad a la que admite estar enganchado y en la que cada día trata de contribuir a difundir la cultura de seguridad y defensa. Ese es uno de los cometidos principales del delegado de Defensa en Andalucía, el coronel Carlos Echevarría. Aunque no es, ni mucho menos, su única tarea. De su estancia en la ciudad, destaca el cariño que siempre ha recibido por parte de los sevillanos y las oportunidades de crecer como persona que ofrece Sevilla.

"He estado en 14 destinos diferentes y puedo decir que Sevilla, si tiene algo, es el acogimiento que tiene hacia las Fuerzas Armadas. Se nota desde el primer día ese cariño. Es algo que se demuestra en dos cosas. Por un lado, cuando uno se va de aquí, sigue manteniendo el contacto con muchas personas. Y por otro, lo vimos en la respuesta de la ciudadanía al Día de las Fuerzas Armadas, que se celebró aquí en 2019. No me atrevo a compararlo con otras ciudades, pero lo que se vivió aquí fue impresionante. Y también se nota en las juras de bandera que se organizan, generalmente una vez al año, tanto en Sevilla capital como en los pueblos. La última, por ejemplo, que organizó el Ejército del Aire en la Maestranza, fue un éxito en todos los sentidos", explica el delegado, que recibe a este periódico en las instalaciones de la Delegación de Defensa, en la avenida de Eduardo Dato.

El coronel Echevarría también habla de su relación personal con la ciudad. "Es impresionante cómo engancha Sevilla. Tiene algo que a mí me atrapa, que es las oportunidades que hay de desarrollarse como persona, de todas clases. Hablo por ejemplo de las hermandades, de penitencia, de gloria o del Rocío. O de todo tipo de actos culturales, a los que he podido ser invitado, y que son muy enriquecedores".

También durante los meses más duros de la pandemia, en el estricto confinamiento, los militares pudieron notar el cariño y agradecimiento de los sevillanos. "Ya en las encuestas que se hicieron antes de la pandemia, las Fuerzas Armadas siempre han estado muy arriba. En la enorme lucha que supuso la operación Balmis estuvieron involucrados 150.000 militares. Estuvieron desplegados en todos los pueblos, donde se notaba el cariño y un trato muy cercano".

Quizás para el público civil, las tareas que desarrolla la Delegación de Defensa en Andalucía puedan ser desconocidas. Son varias las funciones que se ponen en marcha desde este organismo. En primer lugar, el delegado ejerce la representación institucional del Ministerio y asiste a los actos eventos no sólo militares, sino también sociales o culturales a los que se invita al departamento que dirige Margarita Robles.

"La delegación de Sevilla se creó hace 28 años para cumplir muchas de las funciones y responsabilidades que antes tenían los gobernadores militares. Muchos sevillanos recordarán a los gobernadores militares, sectores navales y aéreos. Tenemos mucho que ver con el patrimonio de Defensa y con el personal civil que trabaja para el Ministerio, cuya parte administrativa se gestiona desde aquí".

Otra tarea es la de reclutamiento y movilización. "La gente viene aquí buscando la posibilidad de ingresar en las Fuerzas Armadas como tropa. Las pruebas de ingreso se hacen aquí, en la Delegación". En esta función hay dos figuras: la del reservista voluntario y la del reservista de especial disponibilidad (los RED). El primero es un civil que quiere formar parte de las Fuerzas Armadas por un periodo de entre uno y cuatro meses anuales. "Son para mí dignos de alabanza, personas que, estando tranquilamente en sus casas y con sus trabajos, hacen una oposición para tener la posibilidad de prestar servicio en las Fuerzas Armadas".

Los segundos son aquellos militares que han terminado sus contratos con el Ministerio de Defensa, al cumplir la edad reglamentaria de 44 años. "Para nosotros es una preocupación. Intentamos buscarles soluciones para que puedan incorporarse a empleos civiles". Así, la delegación trabaja en una serie de convenios con empresarios, con la Cámara de Comercio o con la Junta para poder ofrecer facilidades al personal reservista a la hora de enfocar una carrera laboral fuera del Ejército.

En el caso de la Junta, se trata de que ésta acredite el desempeño profesional de la persona en cuestión. "La Junta evalúa y acredita todas las competencias que han adquirido durante tantos años en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, si alguien ha sido gruista durante 20 años, la Junta certifica que tiene esa experiencia laboral. Y es un respaldo importante a la hora de ir a cualquier empresa".

Se trata, básicamente, de seguir la filosofía militar de no dejar a ni un hombre atrás. "Si es que son compañeros nuestros, tenemos que preocuparnos por ellos y darles esa oportunidad. Oye, que a lo mejor no la quieren o no la necesitan, pero que tengan la opción de elegir. Hay una plataforma dentro del Ministerio que se llama Sapromil (Salidas profesionales de militares), que no deja de ser una base de datos potente, en la que las empresas que estén interesadas en contratar a militares pueden darse de alta. Esa plataforma va a ir a más".

Otra labor que se dirige desde la Delegación es la de la inspección industrial. Varios equipos de inspectores trabajan en las fábricas que contrata Defensa para el aseguramiento de calidad y que lo que se produce esté de acuerdo a los términos del contrato. Estas cuadrillas están en Airbus San Pablo, Airbus Tablada y General Dinamics en Alcalá de Guadaíra. Hay otros equipos móviles que van a fábricas como la de Iturri.

"Si hay una tarea fundamental para mí como coronel delegado es la difusión de la cultura de seguridad y defensa", apunta Echevarría. Esta misión consiste en participar en jornadas en universidades o asistir a charlas en colegios de toda la provincia, así como a ferias de empleo.

La Delegación de Defensa está en unas casas que formaban parte de la Fábrica de Artillería. Desde 2010 está integrada allí con otros organismos militares. Para ello se rehabilitaron los edificios, hasta conseguir unas instalaciones "que son magníficas no sólo para nosotros, sino también para nuestros clientes". Esa calidad se le ha reconocido con los más altos sellos de excelencia que expide el Ministerio de Administraciones Públicas y Política Territorial.

El coronel delegado recuerda que desde hace más de 20 años ya no hay una división territorial en el Ejército, sino que se organiza por funciones. "Aunque se le siga llamando así, Sevilla ya no tiene un capitán general de la Región Militar Sur. Ahora es el jefe de la Fuerza Terrestre, que manda sobre 40.000 hombres y mujeres de toda España. Desde mi punto de vista, la misión de ahora es bastante más potente que la de antes. Y lo mismo ocurre con el general de División de Tablada o con el comandante naval". El delegado representa al órgano central del Ministerio de Defensa y a través de él llega toda la comunicación de lo que se trata en la cúpula del mismo.