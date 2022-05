La escalada de contagios y hospitalizados por Covid se acelera en Sevilla

Epidemiólogos y sanitarios temían un aumento de los contagios de Covid como efecto del fin del uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores y la mayor interacción social durante las últimas fiestas en Sevilla, pero lo cierto es que el repunte se está acelerando con incidencias que no se veían en la provincia desde el pasado mes de febrero, en pleno pico de la anterior oleada de infecciones, pese a que muchos casos leves ya no se registran. Salud ha notificado este martes 2.030 positivos confirmados en la provincia desde el pasado viernes. El dato es más bajo que el registrado ese día, cuando se superaron los 3.000, pero sigue siendo significativamente alto si se tiene en cuenta que la nueva estrategia frente a la pandemia ya no obliga a realizar test a los pacientes con síntomas leves que tienen menos de 60 años y no presentan factores de riesgo.

Y como no podía ser de otra forma, el aumento de casos se traduce en un fuerte incremento de la incidencia, claramente al alza, medida ahora en el grupo de los mayores de 60 años, donde se siguen haciendo pruebas. En los últimos cuatro días se ha pasado de 562 casos por 100.000 habitantes en catorce días a 659, unos cien puntos más. Más acusado es el repunte en la capital, donde se está ya muy cerca de alcanzar el millar de casos por cien mil habitantes, tras sumar 166,9 puntos en ese mismo periodo de tiempo, y situarse en los 923,7 casos. Aún así, es igualmente destacable como el crecimiento de los casos se está haciendo cada más extensible en más rincones de la provincia, donde sólo nueve municipios mantienen la tasa de infecciones a cero entre su población de más de 60 años. Son los casos de Castilleja del Campo, Aznalcóllar, El Garrobo, El Ronquillo, Villanueva del Río y Minas, La Puebla de los Infantes, Badolatosa, Martín de la Jara y Algámitas. Todas localidades de poca población y alejadas de la ciudad.

Por otro lado, aunque sin llegar en este caso a cifras de oleadas anteriores, el aumento de contagios se está trasladando a los hospitales, con un incremento de la presión asistencial. 257 pacientes de Covid permanecen ingresados en la provincia, frente a los 211 de hace cuatro días. En las UCI se encuentran 15 de estos enfermos, y el resto está en planta. Salud ha informado, además, de 11 nuevos fallecimientos. Son cifras, en todo caso, muy alejadas de olas anteriores gracias a las vacunas y a que buena parte de la población ya ha pasado la infección.

La escalada de contagios también se cuela entre los grupos de riesgos, como los mayores en las residencias y geriátricos, y el personal sanitario. Salud había detectado 517 infecciones entre usuarios y empleados de estos centros hasta el pasado día 10. Mientras que las bajas de los profesionales del SAS se triplicaron en una semana a principios de mes, pasando de 207 sanitarios positivos con fecha a 28 de abril a 593 en los siete días siguientes.