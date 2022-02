Más de 2.000 escolares en Sevilla han dado positivo por Covid desde la vuelta al colegio

Tras la vuelta de las vacaciones navideñas, las tres primeras semanas en los colegios sevillanos han sido complicadas debido a la alta incidencia alcanzada en esta ola de la pandemia de coronavirus. "Ahora estamos un poco mejor, pero desde el día 10 de enero que volvimos a la semana del 21 se han vivido momentos complicados porque el goteo de contagios era continuo tanto de niños como de profesores", indica Jorge Delgado Martín, presidente regional de la asociación de directores de colegios, Asadipre, y director del CEIP Blas Infante de Écija, en la provincia de Sevilla, donde, asegura, en las últimas semanas era rara la clase en la que no había un caso o confirmado o contacto de un positivo. "Nunca habíamos tenido tantos contagios como ahora", reconoce.

La llegada como un auténtico tsuami de la variante ómicron ha puesto del revés los centros escolares. Si durante el curso pasado colegios e institutos fueron capaces de contener a raya el virus en las aulas, esta vez ha sido imposible pararlo. Su altísimo poder de contagio y un cambio en los protocolos han contribuido, seguramente, a que los centros educativos sean ahora mismo lugares donde el virus campa a sus anchas, como en otros muchos sitios. Es más, se han convertido en centrifugadores de contagios, teniendo en cuenta que cada alumno infectado lleva el virus a su casa y acaba contagiando al resto de su familia.

Desde el pasado 10 de enero, primer día de clase tras las vacaciones de Navidad, 2.150 menores en edad escolar en Sevilla, es decir, de entre 3 y 11 años han dado positivo por coronavirus. La cifra se eleva por encima de los 2.800 casos si se suman los menores de 3 años, en este caso usuarios de Escuelas Infantiles. En positivo, la situación, con el paso de los días, ha empezado a aplacarse y ya en esta última semana los contagios entre los niños sevillanos de 3 a 11 años han bajado a 382. En cuanto al profesorado, los sindicatos alegan que se mantiene la tasa de ausencias con la que comenzó el segundo trimestre.

Los nuevos protocolos

Hasta las vacaciones de Navidad, con sólo un caso positivo en un grupo burbuja de Infantil se cerraba la clase o era muy probable que eso ocurriese, por el mayor riesgo por mal uso de las mascarillas, y en Primaria, cuando se daba un caso en una clase, todos aquellos compañeros que hubiesen estado sin guardar distancias con él, también tenían que hacer confinamiento y, dependiendo de la incidencia, se hacían incluso pruebas a toda la clase o, al menos, a los contactos. Ahora hace falta que se contagie el 20% de la clase o más de cuatro alumnos positivos para que se clausure. Cosa que señala Delgado Martín, "no está ocurriendo con mucha frecuencia" debido, apunta, a que con este protocolo "es más complicado que se cierren clases".

Sin embargo, sí insiste el director en que la incidencia de la pandemia ha ido aumentando progresivamente en las aulas desde la vuelta de vacaciones al sumar a los casos confirmados el alumnado en cuarentena por ser caso sospechoso. "Al final el cole es un reflejo de lo que pasa fuera y las últimas semanas han sido de una alta incidencia generalizada en la población", sostiene. En este sentido, el presidente de Asadipre destaca que "las familias, por suerte, ponen de su parte" y se quedan con los menores en casa en el caso de que sean contactos estrechos, a pesar de que la nueva norma de Salud haya modificado, señala el director, el criterio para confinar a un niño. "De manera general, hay que felicitar su colaboración", subraya.

En cualquier caso, lo cierto es que si hay algo por la que se distingue esta sexta ola es por la cantidad de niños que se están infectando y a la vez están contagiando. "Es una evidencia. No sé la razón. Pero los niños se están contagiando más ahora que en todas las olas anteriores", agrega el director. En el momento actual, las incidencias más altas de Covid en la provincia se dan en los menores de 0 a 4 años. Según recogen los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) se contabilizan 837 casos por 100.000 habitantes en este grupo de población. Hace un mes, durante los primeros días del 2022, la incidencia era de 712 casos. Por su parte, la tasa de contagio baja a 629 casos en los menores de 5 a 11.

Y como no podía ser de otra forma, la expansión de los contagios está teniendo efectos también en las plantillas docentes. Jorge Delgado Martín no duda de la "buena fe" de las medidas adoptadas, pero que no han conseguido parar el impacto. "Se han puesto medidas, pero en muchos casos no han llegado a atender a la demanda de los centros y no siempre se han cubierto las bajas por diversas razones", afirma.

Como consecuencia de esta situación, el director alerta de la cantidad de trabajo soportada por los docentes en las últimas semanas en las que, asegura, "no ha sido fácil planificar las clases por las ausencias de los alumnos y de los profesores". "Han tenido que llevar en muchos casos dobles programaciones, la de la clase y la de los niños confinados, y han sufrido los vaivenes en el número de alumnos y eso hace imposible seguir una programación. Han tenido que adaptarse continuamente a la situación que se encontraban cada día al llegar al colegio", argumenta. Junto a ello, destaca la "elevada carga de trabajo" de los coordinadores Covid en los centros escolares, profesorado y directores que han asumido esa función "sin remuneración ni reconocimiento" y "echándole muchas horas".

Los sindicatos, en pie de guerra por las bajas

En esta línea, los sindicatos docentes se han pronunciado esta semana por distintas vías para exigir la cobertura de las bajas del profesorado así como que se haga llegar a todo el profesorado mascarillas FFP2 y que se dote a todos los centros de mascarillas suficientes para tener un remanente para el alumnado que las necesite. De hecho, el pasado miércoles delegados de ANPE, CCOO, CGT, CSIF, UGT y USTEA se concentraron ante la delegación de Educación en Sevilla para pedir medidas ante una situación "muy grave".

Desde CCOO alertan de una "falta de estrategia" de la Junta para cubrir las bajas por Covid en los centros educativos de Sevilla. La responsable sindical del personal laboral en la Delegación de Educación y Deportes de Sevilla, Teresa Rodríguez, indica que la falta de personal laboral en los centros educativos "se lleva arrastrando hace años" y que ahora "se ve agravada por la emergencia sanitaria". "No se sustituyen las bajas laborales ocasionadas por el virus en las categorías de limpieza, ordenanza, monitores y monitoras escolares, personal técnico de integración social, personal de escuelas infantiles públicas o personal de cocina, entre otros", recalca y exige la "cobertura total" de las vacantes y que se agilicen las sustituciones "porque el personal laboral es esencial y porque la escuela pública debe ser un servicio de calidad".

Por otro lado, también la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO Andalucía) reclama a la Consejería de Educación y Deporte que recupere los refuerzos de personal implantados el pasado curso para hacer frente a la incidencia del Covid-19 en los centros educativos andaluces, y que en este año "han sido reducidos a la mitad por parte del Ejecutivo que preside Juanma Moreno pese a no conocerse el rumbo que podía tomar la pandemia", denuncian.