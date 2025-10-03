Así es la exposición con la que Sevilla recuerda el centenario del nacimiento de Juanita Reina

"Embajadora de Sevilla". Con esta expresión se ha referido este martes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a una de las referentes indiscutibles de la copla, Juanita Reina. O Doña Juana, como aún la siguen llamando muchos de sus seguidores. El alcalde ha pronunciado esta frase durante la inauguración de la exposición que conmemora los cien años del nacimiento de la artista, que llevó el nombre de la ciudad y de su Virgen, la Esperanza Macarena, a todos los rincones del mundo. Una muestra, que permanecerá abierta hasta el 15 de octubre, que reúne una amplia colección de fotografías de la artista, vestidos, joyas y condecoraciones. En palabras de su hijo, Federico Casado (comisario de la exposición, montada por el ICAS), quien la visite no sólo se acercará a la figura de la cantante, sino también a su persona, una sevillana que siempre tuvo el nombre de la capital andaluza en los labios.

La muestra se divide en dos estancias. El patio central de las Casas Consistoriales acoge cuatro vestidos, cada uno de una época distinta, así como el boceto del monumento en su mausoleo, en el cementerio de San Fernando. La estancia incluye una vitrina en la que se exponen distintas condecoraciones como reconocimiento de la larga trayectoria profesional de la artista.

Un patio que se ha quedado pequeño durante la inauguración. Invitados agolpados que no querían perderse el más que merecido homenaje a quienes muchos consideran la auténtica reina de la copla. Artistas consagradas, otras ya retiradas del escenario y jóvenes que comienzan ahora. Todas las que interpretan este género tienen en Juana Reina una fuente indiscutible de inspiración.

"Marca Sevilla"

"No hubo, no hay ni habrá una como ella", ha referido la sobrina de la artista, Charo Reina, a preguntas de los periodistas. El hijo de Doña Juana, Federico Casado, ha pronunciado el discurso de presentación. "Agradezco a todos los seguidores el cariño especial que le siguen teniendo y que hace que la memoria de mi madre siga viva", han sido sus primeras palabras.

El alcalde, por su parte, ha recordado la importancia de Juanita Reina en la copla y su gran devoción por la Macarena. Pero, especialmente, ha destacado que hablar de esta cantante, que falleció en 1999, es hacerlo "de Sevilla". "Es marca Sevilla", ha aseverado.

En la segunda sala cobra protagonismo una amplia colección de fotografías, divididas en distintas vitrinas, que repasan diferentes momentos de la vida de esta sevillana y varios de los espectáculos de mayor éxito. Desde aquel debut en 1938, con sólo 13 años, en el Teatro Cervantes, hasta su despedida de los escenarios, en 1993, sin olvidar su participación en Azabache, el mejor espectáculo de copla que se ha organizado y que pudo contemplarse en los días de la Expo'92.

Uno de los cuadros que componen la muestra. / Juan Carlos Muñoz

Una vida de cante que los visitantes pueden conocer a través del código QR habilitado para la exposición. La cronología condensa fechas, acontecimientos y recuerdos sobre su evolución artística y el gran legado que dejó en el género, aún vigente en muchas de las cantantes que se inician en este ámbito artístico.

Entre las piezas expuestas, cabe destacar los seis vestidos repartidos entre las dos salas, así como los complementos del vestuario: peinetas, mantillas y joyas.

Caracolillo y la Macarena

Dentro del ámbito personal, no se pasa por alto su matrimonio con Federico Casado, llamado artísticamente Caracolillo, a quien conoció en el espectáculo Sevilla, trono y tronío. Con el bailaor se casó un 15 de junio de 1964, como no podía ser de otra forma, en la basílica de la Macarena.

La gran devoción por la Virgen de la Esperanza queda reflejada en buena parte de la muestra, donde se expone la réplica de la toca de sobremanto que donó y una foto de la artista con el pelo corto, tras entregárselo a la dolorosa para que le confeccionaran una peluca.

La exposición podrá visitarse, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. El horario de los sábados es de 10:00 a 13:30. Este viernes, durante La Noche en Blanco, permanecerá abierta hasta las 00:30. Junto a esta muestra, también se organizará los próximos meses un concierto homenaje en la Sala Turina.