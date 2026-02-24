Un fallo técnico bloquea la consulta de la página del Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla

El fallo técnico en la web del BOP se ha detectado este martes

La página web del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla ha sufrido un fallo técnico que impide visualizar los documentos que se han publicado este martes 24 de febrero. E

La Diputación Provincial, que se ocupa de la gestión de este boletín, ha confirmado la existencia de esta avería y asegura que los técnicos están manos a la obra para tratar de repararla.

El cambio de ordenanza de patinetes de Sevilla es una de las normativas afectadas por esta imposibilidad de ver los documentos que se han publicado, ya que su entrada en vigor tendrá lugar al día siguiente de su publicación, pero hasta que no se pueda visualizar el pdf en línea no podrá empezar a contar la entrada en vigor de la modificación aprobada.

El Ayuntamiento de Sevilla ha corroborado que le afecta esta avería para la ordenanza que afecta a los patinetes y que Movilidad ha notificado el fallo a la Diputación y le ha pedido que lo solucione lo antes posible.

La imposibilidad de consultar el BOP afecta igualmente a oposiciones y otras convocatorias oficiales.

El mensaje que sale cuando se abre el pdf de cada anuncio es "OpenCms 500 error interno del servidor. El servidor se encontró una condición inesperada que le impidió cumplir la petición".