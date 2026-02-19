Movilidad justifica la limitación de potencia de patinetes a 250 W por el carril bici "por el riesgo de accidentes"

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado definitivamente el cambio de ordenanza para regular los patinetes rechazando todas las alegaciones (10) que se presentaron, incluida la que reclamaba elevar por encima de 250 W la potencia permitida para circular por el carril bici de los patinetes. El texto definitivo se ha aprobado este jueves en el Pleno y entrará en vigor una vez se publique en el BOP.

El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha argumentado la negativa a aceptar una subida de la potencia de los patinetes que circulan por el carril bici en que incrementaría "el riesgo de accidentes de forma inasumible” y defiende que esta potencia de 250 W se alinea con el estándar europeo para los ciclos de pedaleo asistido”. “Permitir vehículos de mayor potencia y, por tanto, con mayor capacidad de aceleración, en carriles bici compartidos con peatones, que suponen el 80% de la red, elevaría el riesgo de accidentes de forma inasumible”, ha explicado Pimentel. El delegado ha subrayado que esta restricción no es arbitraria, sino que "responde a razones de seguridad vial, debidamente justificadas. Además, esta potencia de 250 W se alinea con el estándar europeo para los ciclos de pedaleo asistido”.

Pimentel ha señalado que se trata de una reforma "necesaria y responsable, que da una respuesta contundente al reto de la convivencia urbana ante el incremento de la siniestralidad vinculada a este vehículo".Y añade que "se ha hecho de la mano de la Policía Local, que estará controlando que se cumpla".

El gobierno local admite que una de las medidas centrales del nuevo texto es el mantenimiento de la prohibición de circular por vías ciclistas a aquellos patinetes que superen los 250 W de potencia. Las 10 alegaciones han sido registradas por ocho particulares y dos entidades (AMPES y Acontramano), en un mismo sentido: solicitando la eliminación de que los patinetes de más de 250W no puedan ir por las vías ciclistas.

El Ayuntamiento de Sevilla recalca que la nueva regulación de patinetes aprobada persigue priorizar la seguridad vial y la protección de peatones y conductores de patinetes.

La asociación de usuarios Ampes lamenta que no se suba la potencia

La asociación de usuarios de patinetes ha criticado que "el límite de 250w en la práctica obliga a todos los patinetes a circular por calzada porque esa motorización ya no se fabrica: apenas el 3% de los patinetes certificados por la DGT cumplen este límite. Por tanto, es una inseguridad total para los usuarios que tendrán que elegir entre circular por calzada o exponerse a una posible sanción. Una normativa que se supone vela por la protección de los usuarios no debería lanzarlos a la calzada sin más.

Otro punto que pedía Ampes, y ha sido rechazado, es una moratoría en la aplicación de sanciones por el registro y la tenencia de seguro debido a los problemas que presenta este trámite en la DGT, que apenas lleva registrados.

Adapta la normativa local al marco estatal

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la modificación de la Ordenanza de Circulación en los artículos relativos a la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Una reforma de los artículos 51 bis. y 145 bis. que, según el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, “surge de la necesidad de adaptar la normativa local a la legislación estatal sobrevenida y también como respuesta técnica al aumento de los accidentes en la vía pública en los que están implicados los patinetes y sus usuarios”.

El texto, refrendado de manera definitiva tras su aprobación inicial en Junta de Gobierno el pasado 12 de diciembre, “consolida un modelo de movilidad que antepone la seguridad de los colectivos más vulnerables”, ha indicado el delegado, quien ha explicado que las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública de las últimas semanas “han sido desestimadas tras ser analizadas pormenorizadamente por los técnicos del área de Movilidad”.

La ordenanza integra la normativa estatal, reafirmando que el uso de los VMP es exclusivamente unipersonal y que está prohibida su circulación por aceras, zonas peatonales y túneles urbanos. Sin embargo, Sevilla introduce requisitos específicos para elevar los estándares de protección en el entorno urbano.

Pimentel ha destacado que “a partir de ahora, será obligatorio el uso del casco, que deberá ir siempre abrochado, y la edad mínima para conducir un patinete eléctrico se fija en los 15 años. Asimismo, durante la circulación nocturna y con escasa visibilidad, el uso de chaleco reflectante será imperativo para garantizar la visibilidad del conductor y también recoge la prohibición de consumo de alcohol y drogas, obligatoriedad de alumbrado y prohibición del uso de auriculares durante la marcha”.

El delegado de Movilidad ha recordado que el objetivo del Ayuntamiento es “dotar a la ciudad de una herramienta jurídica robusta, avalada por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para ordenar una realidad de transporte que exige convivencia, respeto y, por encima de todo, seguridad para el ciudadano que camina por sus calles”. Con esta aprobación, Sevilla gana en seguridad, los agentes de la Policía Local ganan en herramientas de control y los ciudadanos ganan en tranquilidad”, ha concluido.

El nuevo texto de la Ordenanza de Circulación entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).