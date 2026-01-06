La familia de un motorista muerto en Sevilla busca testigos del accidente

La familia de un motorista muerto en un accidente de tráfico en la carretera de Coria está buscando testigos del siniestro, pues quieren saber lo que ocurrió. El accidente sucedió sobre las once y media de la noche del 17 de diciembre de 2025, en una rotonda de la carretera A-8058, en el término municipal de Palomares del Río.

"Necesitamos ayuda. El 17 de diciembre de 2025, mi cuñado falleció en un accidente de moto en la rotonda de la carretera que une Coria del Río con Sevilla, carretera A-8058 kilómetro 7,5 y que enlaza con la SE‑40. El accidente fue sobre las 23:30. Toda la familia está viviendo un dolor inmenso y solo queremos entender qué pasó. Si viste algo, pasaste por allí o conoces a alguien que pudiera haber estado en la zona, por favor escríbeme por privado. A veces un pequeño detalle puede dar un poco de luz", publicó hace unos días Ignacio Lozano, cuñado del motorista fallecido.

La víctima mortal del siniestro tenía 59 años. Lo que se sabe es que el conductor perdió el control de su motocicleta y colisionó contra una rotonda, según informó el servicio de emergencias 112. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil de Tráfico. Finalmene, el motorista falleció en el lugar a pesar de los intentos de los servicios sanitarios por salvarle la vida, según las mismas fuentes.

Las circunstancias exactas del suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil. De ellas no ha trascendido nada más. Este motorista es uno de los seis motoristas que han perdido la vida en Sevilla en el último mes y medio. El primero de ellos fue un joven de 21 años que falleció el 17 de noviembre en la avenida de Carlos V, tras perder el control de la moto, subirse a la acera y golpearse la cabeza.

Diez días después se produjo otro accidente de moto en la calle Doctor Ríos Sarmiento, en Sevilla Este, en el que resultó herido muy grave un motorista. Éste moriríra un día después en el hospital. El siguiente accidente mortal ocurrió en el puente de San Bernardo la noche del 14 de diciembre y en él perdió la vida un hombre de 47 años. La mañana del 16 de diciembre, un hombre de 53 años, Nacho Ansó, director del hotel NH Plaza de Armas, murió tras sufrir un desvanecimiento como consecuencia de un infarto y chocar de frente contra un coche en el puente del Cristo de la Expiración.

La noche del 17 se produjo el accidente mortal de la carretera de Coria, el único de los siniestros mortales en este periodo que ha ocurrido en vía interurbana y fuera de Sevilla capital. El último motorista fallecido en Sevilla fue un hombre de 35 años que se chocó contra una rotonda en Eduardo Dato, en la confluencia con Luis de Morales. El motorista venía de San Bernardo y no trazó la rotonda, sino que se chocó con el bordillo de la misma y perdió el control de la motocicleta, golpeándose la cabeza y falleciendo en el acto. Este accidente ocurrió sobre las tres y media de la madrugada del 21 de diciembre.