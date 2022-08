El fracaso de Plaza de Armas

Con la vegetación completamente seca, repleta de pintadas, falta de limpieza, destrozos provocados por actos vandálicos. Después de la millonaria reforma de hace seis años, Plaza de Armas luce en un estado de completo abandono. La falta de mantenimiento en este espacio que la ciudad ganó para sí tras la eliminación del tráfico ferroviario en la antigua estación de Córdoba por la Expo'92, le ha devuelto su peor imagen. Esa que tuvo durante más de dos décadas, hasta que se acometió su gran transformación en el año 2016 gracias al traslado del supermercado a la superficie. La solución para evitar más daños ha sido la de vallar la zona. Así lo acordó la comunidad de propietarios que gestiona esta espacio privado, en el que el Ayuntamiento no tiene competencias. Este cierre ha causado malestar entre los vecinos y recelos en el Ayuntamiento. Fuentes de la comunidad han asegurado a este periódico que en las próximas semanas se acometerán las tareas necesarias para poner a punto la plaza.

Un paseo por Plaza de Armas advierte de un paisaje sin vida. Inhóspito. Que no invita a sentarse. Lo que más llama la atención es cómo toda la vegetación se encuentra completamente seca. Irrecuperable. Desde la comunidad advierten que esto se debe al calor extremo de las últimas semanas, pero los vecinos advierten que viene de más atrás. Así lo explica Rafael Valero, de la Puerta Real, que hace seis años acudía con júbilo a la inauguración de la nueva Plaza de Armas, ya que pensaba serviría de revulsivo para la zona: "Es una completa pena después de lo que costó. Da asco estar aquí. En los bancos no te puedes sentar. Y, ¿qué pasa con el riego? No funciona. Han dejado que todo se muera. La falta de mantenimiento es total. Los husillos están llenos de hojas y en invierno se atascan y producen malos olores porque no los limpian. Ahora lo vallan para acabar con una botellona que no es tanta. Se han saltado el acuerdo tácito que había de no hacerlo".

El entorno del parque infantil, que fue una demanda vecinal, también se encuentra en muy mal estado, con mugre en el pavimento, pintadas, y los naranjos que se plantaron en los macetones completamente secos. La misma suerte corren las pérgolas de sombra que no ofrecen esa sensación de frescos al haberse secado las plantas que debían cubrirlas.

Los vecinos presentaron hace seis años un proyecto para instalar en la renovada plaza un kiosco-bar. Consideraban que era una buena opción para dar vida al espacio y para evitar la botellona o la presencia de jóvenes a horas indeseadas.

Aunque la plaza es propiedad de Adif, la gestión del espacio corresponde a la comunidad de propietarios que componen todas las actividades establecidas. Fuentes de la misma consultadas por este periódico han asegurado que son conscientes del estado de la plaza, achacándolo a la empresa que se encargaba del mantenimiento, por lo que están en el proceso de contratar a una nueva para que regenere la plaza. Este proceso podría estar terminado este mismo mes y, a continuación, se acometería una batida de limpieza y puesta a punto.

En cuanto al vallado, sostienen que era una demanda de todos los propietarios y que el proyecto se ha trabajado durante mucho tiempo, por lo que era una actuación planificada.

Una plaza gafada

Después de 25 años, Sevilla recuperó Plaza de Armas finales de 2016 para el disfrute de todos sus vecinos, fundamentalmente para los del entorno de Marqués de Paradas y los Humeros, que llevaban muchos años reclamando al Ayuntamiento inversiones en la zona. La reurbanización fue realizada por Mercadona, que también abrió un nuevo supermercado en superficie en la misma plaza. La única duda en ese momento era cuánto tiempo resistiría este nuevo espacio a los actos vandálicos.

La Plaza de Armas ha sido un problema para los distintos gobiernos de la ciudad desde que Alejandro Rojas-Marcos paralizara en el año 1991 la torre de nueve plantas que había empezado a levantarse con la autorización del anterior alcalde, Manuel del Valle. Desde ese momento, la gran explanada que quedó ante la antigua estación de Córdoba tras la eliminación del tráfico ferroviario, sufrió una progresiva degradación pese a las continuas promesas electorales para su transformación.

La reurbanización arrancó en 2013 cuando Mercadona resultó adjudicataria en el concurso convocado por Adif para la cesión temporal en régimen de arrendamiento de una parcela de 1.200 metros cuadrados. La cadena de supermercados invirtió en total cinco millones de euros, cuatro en su nuevo edificio y uno en la reurbanización de la plaza.

Las actuaciones consistieron en un incremento notable de las zonas verdes (unos mil metros cuadrados), mediante grandes jardineras con olivos y naranjos, entre otras especies, y enredaderas sobre pérgolas. Las salidas del aparcamiento subterráneo cuentan con cubiertas vegetales y jardines verticales. También se instalaron un nuevo pavimento de adoquines en dos colores y con una textura suave que sustituyó al sufrido mármol. Tres pérgolas dan sombra al espacio y en el extremo más próximo a Torneo se reservó un área para exposiciones y eventos de tipo lúdico y cultural. A ello, hay que añadir el parque infantil que se encuentra en el lateral de la calle Marqués de Paradas y la gran cantidad de bancos. Además, se impermeabilizó toda la superficie de la plaza para evitar filtraciones al aparcamiento subterráneo existente.