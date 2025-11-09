Los grandes diluvios de Sevilla: un repaso a los días con más lluvia desde 1920

Las fuertes lluvias del miércoles 29 de octubre provocaron un importante colapso en Sevilla, con casi 100 litros por metro cuadrado acumulados en apenas 15 horas, un dato que se acerca al registrado en noviembre de 1997.

La jornada dejó decenas de calles inundadas y llenó los dos tanques de tormenta de la ciudad: el de la Alameda de Hércules, con 11.500 metros cúbicos, y el de la avenida Kansas City, con 41.000 metros cúbicos.

Según ha explicado a este medio Indalecio de la Lastra, ingeniero de caminos, las inundaciones en Sevilla no se deben al desbordamiento de cauces, como ocurre en otras ciudades, sino al encharcamiento por insuficiencia de la red de colectores urbanos y la falta de limpieza de alcantarillas y estaciones de bombeo, especialmente en pasos inferiores. En este caso, los episodios de agua acumulada se produjeron durante apenas dos horas.

Juan de Dios del Pino, delegado territorial de AEMET en Andalucía, advirtió que este tipo de episodios pueden repetirse debido a los cambios en la atmósfera, que “tiene más capacidad, está más caliente y tiene más energía”.

1997, 2025 y 1968, el podio de días más lluviosos en Sevilla

Históricamente, este episodio se sitúa entre los días de mayor precipitación en Sevilla desde 1950. Según los registros de AEMET, que recopila datos desde 1920, el máximo histórico se produjo el 2 de noviembre de 1997, con 109,3 l/m². Le siguen el 29 de octubre de 2025 con 99,5 l/m², el 31 de octubre de 1968 con 82,6 l/m² y el 27 de diciembre de 1962 con 81,5 l/m².

Otros días significativos fueron el 7 de marzo de 1976 (74,7 l/m²), el 18 de abril de 1953 (72,0 l/m²) y el 16 de septiembre de 2002 (69,5 l/m²), que representa el último episodio de lluvias relevantes antes del reciente 29 de octubre. Datos inusuales incluyen el 8 de agosto de 1971, con 58,5 l/m², destacando por tratarse de un episodio veraniego.

El reciente episodio evidencia la vulnerabilidad de la ciudad ante lluvias extremas y la necesidad de mantener y reforzar la red de drenaje urbana. Aunque históricamente Sevilla no está amenazada ante las inundaciones por desbordamiento fluvial, la combinación de precipitaciones intensas y deficiencias en la infraestructura puede provocar importantes afectaciones en pocas horas, como quedó demostrado el pasado miércoles.