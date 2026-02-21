Dos hombres son trasladados al hospital tras producirse un incendio en un piso de la calle Esturión

Dos hombres, uno de 46 años y otro de 53, han sido trasladados al hospital este sábado, 21 de febrero, tras producirse un incendio en la cocina de un piso en Sevilla, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 recibió el primer aviso de este suceso poco antes de las 15:25 horas, varios ciudadanos llamaron al teléfono de emergencias para alertar de que había un incendio en la cocina de un tercer piso de la calle Esturión.

De inmediato, la sala coordinadora de emergencias activó a los bomberos de la capital, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Cecop.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el traslado de dos hombres al Hospital Virgen Macarena de la capital.