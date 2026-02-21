Herido grave un joven de 18 años tras ser apuñalado en San Jerónimo

Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado en la pasada noche en la calle Corvina, esquina con calle Morena, en el barrio de San Jerónimo.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, el suceso tuvo lugar en torno a las 21:30 horas. Tras recibirse el aviso, desde el centro coordinador se activó de inmediato a los servicios sanitarios, así como a efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y el Cecop.

El joven fue atendido en el lugar por los equipos médicos y trasladado posteriormente en estado crítico a un centro hospitalario de la capital.

Por su parte, la Policía Nacional ha confirmado la detención de otro varón como presunto autor del apuñalamiento. Por el momento no han trascendido más datos sobre su identidad ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la agresión. El detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Este nuevo episodio de violencia se produce apenas dos semanas después de otro apuñalamiento registrado en una discoteca situada en el entorno de la estación de autobuses de Plaza de Armas, un suceso que generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido en San Jerónimo.