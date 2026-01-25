El Virgen del Rocío restablece el agua potable tras finalizar la limpieza del aljibe

Imagen de uno de los carteles en hospital que advertía de que el agua no era apta para el consumo.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha recuperado el suministro de agua potable en todos sus centros tras concluir los trabajos de limpieza y mantenimiento del aljibe, unas actuaciones que habían motivado, de forma preventiva, la recomendación de no consumir agua del grifo durante las últimas semanas.

Según ha informado el propio hospital a este periódico, estas labores, que se vienen realizando desde principios de año, podían afectar al sabor y a la pureza del agua, por lo que se optó por desaconsejar su ingesta hasta la finalización de los controles necesarios que garantizaran plenamente su potabilidad. Durante este periodo, el centro ha facilitado agua embotellada tanto a los pacientes como a los profesionales.

La restricción afectó a todos los edificios del complejo hospitalario -Hospital General, Traumatología, Maternal y Hospital Infantil-, aunque desde el pasado sábado el suministro de agua potable ha quedado completamente restablecido y se han retirado los carteles que advertían de la imposibilidad de garantizar su consumo.

No obstante, ese mismo sábado el Hospital General registró un nuevo corte puntual debido a la realización de un tratamiento anual de choque de hipercloración del agua, un procedimiento que consiste en introducir altas concentraciones de cloro con el objetivo de desinfectar la red y eliminar bacterias, algas y otros patógenos.

El Hospital Virgen del Rocío ha difundido en sus redes sociales un vídeo explicativo en el que detalla las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y la calidad del agua en sus instalaciones. El centro cuenta con un aljibe dividido en cuatro vasos independientes, con una capacidad total de cuatro millones de litros, lo que permite asegurar el suministro incluso en situaciones de incidencia. El agua, suministrada por Emasesa a través de dos puntos de entrada, es filtrada antes de su almacenamiento.

La calidad del agua se controla tres veces al día mediante la monitorización de parámetros como el pH, la temperatura y los niveles de cloro, que se mantienen dentro de los rangos establecidos por una normativa especialmente exigente y que, según subraya el hospital, se cumple de manera taxativa. Al tratarse de agua almacenada, estos controles permiten además ajustar la cloración y supervisar el nivel de llenado del aljibe.

Todas estas actuaciones se ajustan a lo establecido en los Reales Decretos 486/2022 y 3/2023 sobre potabilidad del agua. A los controles diarios se suman análisis periódicos internos y verificaciones externas realizadas por un laboratorio acreditado, con estudios bacteriológicos y fisicoquímicos. De forma complementaria, la red se somete cada año a un tratamiento completo de hipercloración.

Además de velar por la seguridad del suministro, el hospital aplica medidas de eficiencia y sostenibilidad en el uso del agua. "Para el Hospital Universitario Virgen del Rocío, la seguridad es lo primero", destacan desde el centro.