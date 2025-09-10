La hostelería sevillana rechaza la prohibición de fumar en terrazas y alerta del impacto en el turismo

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha manifestado su "total incomprensión" ante la decisión del Gobierno central de prohibir fumar en terrazas, incluida en el Anteproyecto de modificación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Desde el sector hostelero sevillano se considera que esta medida tendrá una eficacia muy limitada, ya que podría "desplazar las reuniones de fumadores a espacios cerrados como domicilios particulares", con el consiguiente aumento de la exposición al humo. Además, señalan que podría "fomentar el consumo desordenado en zonas colindantes a las terrazas, donde no existen papeleras ni ceniceros habilitados, generando residuos y molestias al vecindario".

“Buena convivencia” y perjuicio para el turismo

La Asociación defiende que actualmente existe una "buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas, gracias a acuerdos informales y al respeto mutuo". "La prohibición total supondría, a su juicio, un retroceso en ese equilibrio y una nueva carga para el sector", afirma el sector.

Además, alertan del posible "impacto negativo en la imagen internacional de España y en su competitividad turística", recordando que España sería uno de los pocos países de Europa con una restricción total. "Sólo Suecia mantiene una prohibición similar. Países como Francia han excluido expresamente las terrazas de sus normativas para no dañar a la hostelería ni al turismo", explican desde la asociación.

Los hosteleros, “convertidos en policías”

Otro de los puntos más críticos es la imposición de funciones de vigilancia sobre los empresarios hosteleros. "El hostelero vela por la viabilidad de su negocio, pero no se le puede exigir que actúe como policía o autoridad legal ante una infracción", denuncian.

Desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla temen que, "en caso de que un cliente fume, por desconocimiento o picaresca, el responsable último sea el propio establecimiento, lo que podría derivar en sanciones injustas, especialmente en situaciones con visitantes extranjeros".

En este sentido, tanto la asociación provincial como la confederación nacional, Hostelería de España, reiteran su voluntad de diálogo con las autoridades sanitarias y piden al Gobierno que reconsidere la medida.