Los hosteleros de Sevilla rechazan la actuación del Defensor del Pueblo sobre los veladores por "falta de rigor"

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha mostrado su rechazo a la instancia presentada por el Defensor del Pueblo Andaluz ante el Ayuntamiento de Sevilla en relación con la gestión de las terrazas y veladores, al considerar que se basa en "datos inexactos" y conclusiones "poco rigurosas" y una visión parcial de la realidad del sector hostelero en la ciudad.

La reacción de la asociación se produce después de que el Defensor del Pueblo Andaluz haya abierto de oficio una investigación para recabar información del Consistorio sevillano sobre las denuncias relacionadas con el incumplimiento de la normativa de veladores. En concreto, la institución ha solicitado al Ayuntamiento que aporte "datos fehacientes sobre el número de denuncias recibidas en los tres últimos años, así como sobre los procedimientos sancionadores incoados y resueltos".

Desde la asociación recuerdan que la ocupación del espacio público está "regulada mediante ordenanzas municipales, planes específicos de veladores y un sistema continuo de inspección". El colectivo indica en un comunidado, que sólo en los primeros nueve meses de 2025, el Servicio de Ordenación Pública ha realizado 1.026 inspecciones, sin contabilizar las llevadas a cabo en situaciones especiales como procesiones o eventos de alto riesgo.

"De ese total, sólo 166 inspecciones derivaron en actas policiales, lo que supone aproximadamente un 16 %, mientras que el 84 % de los establecimientos inspeccionados no requirió actuación administrativa alguna", destacan. "Los casos de incumplimiento, aunque puedan ser visibles, no representan al sector, y deben tratarse individualmente, no con una criminalización general", añaden.

Los veladores son una fuente "no emisora" de ruido

Uno de los principales argumentos de la asociación se apoya en el Mapa Estratégico de Ruido de Sevilla (MERSE), elaborado por el propio Ayuntamiento. Según este informe, el tráfico viario es, con enorme diferencia, la principal fuente de contaminación acústica en la ciudad.

El documento clasifica expresamente a la hostelería como actividad "no emisora" de ruido, y en ningún apartado atribuye a las terrazas o veladores la superación de los niveles acústicos. Las fuentes responsables identificadas son el tráfico rodado, la industria en zonas muy concretas y, de forma residual, el tráfico ferroviario y aéreo.

Asimismo, las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) se asocian principalmente a áreas con alta actividad de ocio nocturno y tráfico, sin que los veladores aparezcan como foco acústico evaluado.

La asociación subraya que, en la última década, el marco normativo ha experimentado importantes cambios. La Unión Europea, el Estado y la Junta de Andalucía han actualizado los criterios de medición del ruido, y la Junta ha aprobado recientemente el Decreto 50/2025, que refuerza las competencias municipales en la regulación de terrazas.

En paralelo, el Ayuntamiento de Sevilla ha actualizado en 2025 la ordenanza de veladores, endureciendo los requisitos de ocupación, horarios y convivencia, e incluso regulando los materiales para reducir ruidos durante el montaje y desmontaje.

A ello se suma la autorregulación voluntaria del sector hostelero, que ha adelantado horarios de retirada de terrazas y ha implantado protocolos de buenas prácticas. Actualmente, las terrazas se recogen a las 00:00 horas, y una hora antes en zonas ZAS, muy lejos de los horarios de madrugada de años anteriores.

No obstante, la asociación sí reconoce una obsolescencia en algunas mediciones de las ZAS, lo que ha provocado limitaciones basadas en datos desactualizados que afectan únicamente a la hostelería. Por este motivo, anuncian la próxima presentación de una demanda para solicitar la anulación de aquellas zonas acústicamente saturadas que no cuenten con mediciones periódicas actualizadas.

Impacto económico, social y cultural

Los hosteleros recuerdan que la hostelería es una "actividad estratégica" para la economía sevillana, generadora de miles de empleos directos e indirectos. Las terrazas actúan además como motor de actividad en numerosos barrios, contribuyendo a la seguridad, la dinamización del espacio público y la supervivencia del pequeño comercio.

Asimismo, defienden que los veladores forman parte de la "identidad cultural" de Sevilla, vinculada históricamente a la vida en la calle, las plazas y los espacios abiertos, y responden a una demanda ciudadana mayoritaria, tanto de vecinos como de visitantes.

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia insiste en que la solución pasa por la colaboración entre hosteleros, vecinos y administración, mediante mesas de diálogo, planes específicos por barrios y una gestión equilibrada de los espacios públicos.

En este sentido, lamentan que el Defensor del Pueblo Andaluz "no haya considerado oportuno" reunirse con la asociación para analizar las causas de las quejas y buscar soluciones conjuntas. "La convivencia se mejora con diálogo y gestión, no con la demonización de una actividad económica legítima", concluyen.