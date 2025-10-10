Un incendio provoca hasta 9 kilómetros de retenciones en la A-49

Un incendio en la mediana de la A-49, a la altura del kilómetro 23, en el término municipal de Huévar del Aljarafe (sentido Huelva), han provocado importantes retenciones durante la tarde de este viernes, según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El suceso se produjo en torno a las 14:00 horas, cuando se registró el incidente que afectó al carril izquierdo, el cual tuvo que ser cortado al tráfico debido al incendio declarado en la mediana. El fuego generó una densa columna de humo que redujo la visibilidad en ambos sentidos de la vía, complicando aún más la circulación. No se han registrado heridos, aunque las causas del fuego aún se investigan.

Retenciones en la A-49 este viernes / DGT

Según la DGT, las retenciones llegaron a alcanzar los 9 kilómetros en dirección Huelva. Pasadas las 18:00 horas, el tráfico continuaba siendo denso, con colas de hasta 5 kilómetros, desde el kilómetro 14, en Umbrete (Sevilla), hasta el kilómetro 19, en la Estación de Benacazón (Sevilla).