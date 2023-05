Inteligencia artificial en los precios hoteleros de la Copa del Rey

Sevilla acoge la Copa del Rey que disputarán el Real Madrid contra el Osasuna. La cifra de espectadores que ambos equipos concentrarán en las gradas del Estadio de la Cartuja asciende a los 57.000. Además de los seguidores que viajen sin entradas. Ambos clubes son visitantes, esto significa que sus aficionados tendrán que alojarse en alguna de las 45.000 camas que ofrece la capital hispalense entre hoteles y apartamentos turísticos. A última hora, el precio medio para pasar la noche en la ciudad ronda los 260 euros, "sin embargo nosotros estamos consiguiendo vender por unos 387 euros".

Quien dice estas palabras es Manuel Martín, cofundador y director general de Turbosuite. Esta startup nació en 2021 con el onubense y su mujer Tatiana Morales al frente. Se sirve de la inteligencia artificial y del análisis de datos para que los alojamientos mejoren sus beneficios en función de la oferta y la demanda de la ciudad en la que se ubiquen. "Esto es como la bolsa, cambia cada día. Por ejemplo, cuando se supo que el Osasuna jugaba la final fue el día que se vendió más cara la noche porque su afición no tardó en reservar para venir a Sevilla", explica Manuel Martín.

Un software puntero y único en el mundo

¿El secreto del éxito? El desarrollo de un software único que analiza unos dos millones de datos alrededor del alojamiento. Desde la ubicación hasta las comodidades que ofrece (por ejemplo, si tienen parking o piscina), pasando por la reseñas que dejan los huéspedes. En función de esta información y de la comparativa con el precio de los competidores, Turbosuite ofrece un valor a la pernocta. "Con esta metodología, los hoteles aumentan sus beneficios en más de un 37%", indica el cofundador.

Se trata del mismo sistema que utilizan los aviones al no tener un precio cerrado para todos los pasajeros y funcionar según la oferta, la demanda y las comodidades.

Este modus operandi ha permitido que la startup se consolide como líder en el mercado de Latinoamérica con más de 16.000 propiedades gestionadas en 27 países y en más de 300 ciudades. La empresa dispone de oficinas en Sevilla, Barcelona, Monterrey, Playa del Carmen, San Francisco, Bogotá y Buenos Aires. El mes pasado abrieron su última filial en Sao Paulo.

El equipo que ahora está compuesto por 38 personas y cuya plantilla aumentará hasta los 50 profesionales a lo largo del año, también vivió sus momentos de incertidumbre. Manuel Martín recuerda que la pandemia fue un duro golpe: "Hubo una noche en la que el agobio por no saber cuánto duraría la amenaza del covid me llevó a echarme a llorar temiendo que pudiera arruinarme". En ese momento, el apoyo de su mujer y cofundadora fue fundamental. "Me dijo que si creía en lo que estaba haciendo para montar Turbosuite y veía claro que iba a funcionar, siguiera adelante", señala el director.

El germen del sistema fue una tabla de Excel

Justo ese año nació la compañía. El germen de un sistema único en el mundo de análisis de datos fue una tabla de Excel con 64 macros que les permitía conseguir un estudio exhaustivo del mercado online en Booking.com. Este sistema de análisis permitía rastrear todos los datos del mercado en Sevilla y determinar la demanda, conociendo cada día el precio de todos los apartamentos de la ciudad.

"Nos dimos cuenta que el sector turístico estaba atomizado y poco profesionalizado a nivel digital", recalca Manuel Martín. Precisamente, esta apuesta por una tecnología puntera es su valor diferencial. "La gente ya no reserva a través de una agencia de viajes, el 66% de los usuarios lo hacen con el móvil", señala el director general al poner en valor que la apuesta por la digitalización les permite personalizar las propuestas según las necesidades de cada viajero.

De este modo, la implementación de la inteligencia artificial y de la analítica predictiva les ha permitido vender una reserva por 2.371 euros la noche para la final de la copa de la UEFA que disputaron el Eintracht de Frankfurt contra el Rangers el año pasado.

Los eventos deportivos, conciertos y congresos ganan la partida

Aunque los eventos deportivos, los conciertos y los congresos son los que más público mueven, Manuel Martín destaca que, desde la pandemia, el comportamiento turístico ha cambiado. "Todos los destinos vacacionales han vuelto a eclosionar y estamos viviendo otra vez el boom por viajar". "Además, los ciudadanos alargan las estancias por motivos de trabajo para visitar la ciudad un par de días y el teletrabajo también permite prolongarlas. Por tanto, las grandes ciudades y los destinos de interior también están percibiendo ingresos importantes", concluye el director en referencia a las comparativas con los clásicos destinos costeros.

En cuanto a las previsiones de crecimiento, todo apunta a que son bastante prometedoras. Este año Turbosuite cerrará con una facturación que roza los 1.400.000 euros y la gestión de unas 45.000 propiedades. En cuanto año que viene, el objetivo es alcanzar los siete millones de euros, aumentar la plantilla hasta las 130 personas y administrar unas 120.000 propiedades.