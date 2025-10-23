Junta y Estado dicen que es prematuro poner una fecha a la ampliación del Bellas Artes de Sevilla

Una ampliación que está en marcha. Tanto el Ministerio de Cultura como la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía coincidieron ayer en que actualmente es poco realista, o imposible, hablar de plazos para que la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla sea una realidad. Así lo afirmaron fuentes de ambas administraciones a este periódico tras conocerse una respuesta por escrito del Gobierno en la que aseguró que “lo razonable” es que las obras estén finalizadas para el año 2035.

El ministerio que dirige Ernest Urtasun se encuentra actualmente redactando el proyecto, una vez que la consejería de Cultura les entregó el plan museológico. Por ello, recalcan que no se pueden establecer plazos ni determinar cuánto van a durar las obras de adaptación en los dos inmuebles elegidos: el palacio de Monsalves y la antigua biblioteca pública de la calle Alfonso XII. Desde la Junta se insiste en lo mismo: “Se está trabajando en la redacción del proyecto, por lo que es imposible fijar plazos. Como resultado de esos trabajos, esperamos que a la mayor brevedad se pueda licitar la redacción de la ampliación del Museo”.

El ministerio y la consejería destacan el compromiso que existe para que la ampliación del Bellas Artes de Sevilla sea una realidad en un corto espacio de tiempo. Y subrayan la buena sintonía para ponerlo en marcha después de que este proyecto haya estado guardado durante dos décadas en un cajón. “Existe un compromiso de las dos administraciones –el Ministerio de Cultura, titular del Museo, y la Junta de Andalucía, que tiene la gestión del mismo– para sacar adelante el proyecto”, aseveraron.

Como publicó este periódico ayer, en una respuesta sobre parlamentaria sobre la ampliación al grupo Vox, el Ejecutivo señaló que “la previsión es que se licite la redacción del proyecto en 2026, procediéndose a la licitación de las obras posteriormente. En este sentido, resulta razonable estimar que las obras pudieran estar acabadas para 2035”. Esta fecha es la del segundo centenario de la apertura de la pinacoteca.

El pasado mes de julio, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; y el ministro Urtasun visitaron el museo y explicaron algunas claves sobre la esperadísima ampliación. Entonces, se anunció que, “en unos meses” se encargaría el concurso de licitación.

El Palacio de Monsalves. / Juan Carlos Muñoz

El Plan Museológico que la Junta de Andalucía facilitó al Ministerio de Cultura hace unos meses incorporaba al antiguo convento de la Merced Calzada, donde se concentran actualmente los fondos del Bellas Artes, el Palacio de Monsalves y la biblioteca de la calle Alfonso XII, un planteamiento que hará que la superficie útil actual de 5.937 m2 pase a un total de 13.526 m2, casi el triple.

La propuesta, según detalló Del Pozo en la rueda de prensa, destina la sede actual al Renacimiento y al Barroco –el plan incide en la afortunada relación entre este antiguo Convento de la Merced y el contenido que albergaría–, mientras que las colecciones y donaciones de la sociedad sevillana ocuparán los inmuebles añadidos.

Fue en el año 2000 cuando se empezó a hablar de la ampliación del Bellas Artes en el Palacio de Monsalves, un inmueble histórico muy cercano al antiguo convento de la Merced. En su momento también se planteó que acogiera la colección Bellver, que finalmente se expone en la Casa Fabiola. Tanto las administraciones como los agentes culturales han identificado siempre este palacio, junto con el edificio anexo de la antigua biblioteca provincial de la calle Alfonso XII, como el apéndice natural de la pinacoteca, el lugar hacia el que crecer. La duda la planteó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien se despachó primero con la propuesta de hacer un gran museo en la antigua Fábrica de Tabacos, sede de la Universidad de Sevilla; y después en la Plaza de España.

Sevilla siempre ha presumido de tener la segunda pinacoteca de España. Una afirmación que algunos consideran un tanto exagerada. El antiguo convento Casa Grande la Merced es sede de esta pinacoteca que cuenta con obras maestras de Murillo, Zurbarán o Valdés Leal. Pero hay una gran cantidad de fondos, legados del siglo XIX fundamentalmente, que se encuentran almacenados y sin poder exhibirse. Las obras de autores costumbristas como García Ramos, Villegas o Jiménez Aranda no tienen cabida entre la amplia y gran colección de pintura barroca sevillana. Por eso, desde hace décadas, se habla de incorporar una anexo en el que poder mostrar estas colecciones.