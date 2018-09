La lanzadera del Metro de Blas Infante a la Cartuja se reactiva

Tussam ha reactivado este lunes su línea "exprés" entre la estación de metro de Blas Infante y el parque tecnológico de la Cartuja, tras estar suspendida desde el pasado 2 de julio a cuenta del periodo vacacional.

Esta lanzadera, programada dentro de las medidas para mejorar la movilidad en la Cartuja, comenzó a funcionar de modo "experimental" el 19 de septiembre de 2016, con cuatro autobuses articulados que suponían una "oferta diaria" de 9.000 plazas, 4.500 de ida y otras 4.500 de vuelta.

La ruta, que conecta las paradas de Blas Infante y Puerta Triana en pocos minutos, incluye escalas en las calles Inca Garcilaso y Américo Vespucio, la Escuela de Ingenieros y el Camino de los Descubrimientos.

No obstante, en noviembre de 2016, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, manifestaba ya que la nueva ruta no estaba cosechando la respuesta esperada entre las no pocas personas que acuden a trabajar o estudiar al parque científico y tecnológico de la Cartuja, demandando mejoras sobre todo en materia de horarios.

Dado el caso, a finales de diciembre de 2016, Tussam anunciaba la interrupción del funcionamiento de esta línea al objeto de acometer ajustes en la misma y reanudar el servicio en enero de 2017, con un nuevo horario ampliado en la franja de tarde "para así relanzar la línea e incrementar los clientes".

Y así fue, aunque entre las modificaciones acometidas por Tussam en esta línea figuró también la sustitución de sus cuatro autobuses articulados por vehículos "estándar" de 12 metros.

La lanzadera de Blas Infante ha recuperado su funcionamiento, y las autoridades confían en que esta conexión experimente un claro crecimiento una vez que dentro de pocos días abra sus puertas el nuevo centro comercial Torre Sevilla, en el sector sur de la Cartuja.