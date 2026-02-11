Se nos fue el Maestro, el amigo

El pasado 18 de enero dejaba esta vida un médico, profesor, académico, autor de numerosas comunicaciones en revistas médicas, libros, un innovador en su especialidad de Cirugía Plástica, un médico de hospital, un gran médico. Con ser todo ello suficiente para glosar su trayectoria profesional, lo que más destacaba en él, fue su forma de ser: sencillo, generoso y sabio.

Nació el 30 de octubre de 1929 en Cartagena. Estudió el bachiller en el Instituto de su ciudad natal, para concluirlo en el Instituto San Isidoro de Sevilla. Licenciado en Medicina (1954), obtuvo el título de Doctor (1972) con la tesis titulada: “Cirugía Plástica en el tratamiento de los epiteliomas basocelulares y espinocelulares de los párpados”. Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, en Cirugía Oral y Maxilofacial, en Dermatología y Venereología, en Traumatología y Ortopedia, en Cirugía General, Médico de Empresa y Diplomado en Sanidad, Ostentó los cargos de Jefe de Servicio de Cirugía Plástica Reparadora y Estética en el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja (1963-1968), Jefe de Sección de Cirugía Plástica de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de Sevilla (1959-1973), Jefe de Sección del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (1968-1974) y Jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Universitario “Virgen Macarena” de Sevilla desde 1974. Fue Profesor Asociado de Cirugía Plástica de la Facultad de Medicina de nuestra ciudad.

Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y Cirugía, de Cádiz y Murcia, entre otras. Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, en sesión celebrada el 15 de octubre de 1989 con el discurso: “Conceptos y evolución de la cirugía plástica y la belleza a través de los tiempos”. Contestó a dicho discurso el Dr. D. Antonio Hermosilla Molina.

A lo largo de su trayectoria profesional publicó 160 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales, 8 libros sobre temas de sus especialidades, dirigió 12 Tesis Doctorales y 32 Tesis de Licenciatura habiendo recibido premios y distinciones por su dilatada labor.

Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria de quienes tuvimos el honor de conocerle y deja un ejemplo de médico que seguirá inspirando a futuras generaciones.