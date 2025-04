La marcha ciclista este domingo en Sevilla reclama una red metropolitana que cubra las necesidades de una movilidad activa y segura

Este domingo 27 de abril se celebra en Sevilla el Día Metropolitano de la Bicicleta con una marcha con 12 itinerarios por la capital y la provincia que concluirán en la pradera frente al Cortijo del Alamillo. El objetivo de esta marcha es conseguir una red ciclista metropolitana que cubra las necesidades para una movilidad activa y segura, posibilitando la sustitución del desplazamiento motorizado privado, y que se complemente con rutas para el ocio y disfrute de la naturaleza.

Entre las reivindicaciones del colectivo se incluye:

El desarrollo completo del Plan Andaluz por la Bicicleta

La intermodalidad bicicleta-transporte público

Los aparcamientos seguros para bicicletas en centros de trabajo, ocio, etc.

El fomento del patinete como medio de transporte activo

como medio de transporte activo Preservar la calidad y seguridad de los carriles-bici en Sevilla

en Sevilla Conservación de arcenes y franja derecha de las carreteras convencionales para los ciclistas y vulnerables

Vigilancia de la actuación de los conductores de vehículos a motor ante ciclistas

La recuperación como Vías Verdes de los ferrocarriles de Cala y Aznalcóllar

de los ferrocarriles de Cala y Aznalcóllar La garantía de paso por los caminos y dominio público, actuaciones concretas.

Los 12 itinerarios ciclistas por la capital y la provincia

Estos son los 12 itinerarios que transcurren por los municipios del área metropolitana de Sevilla y que irán convergiendo entre ellos hasta unificarse en uno solo. Como en las 25 ediciones anteriores, concluirá en la pradera frente al Cortijo del Alamillo en el interior del parque. Seguidamente habrá un tiempo de concentración donde se leerá un manifiesto por el motivo de la manifestación y un tiempo de convivencia entre las personas que asistan.

Al igual que en la pasada edición, todas las marchas adecuarán sus horarios para coincidir en la salida desde los Jardines del Cristina a las 12:00 h y poder hacer el recorrido por el casco urbano de Sevilla de manera conjunta.

Los itinerarios se han diseñado de manera que se minimicen las necesidades de acompañamiento por parte tanto de la Guardia Civil de Tráfico como de las policías locales de Sevilla y otras localidades del Área Metropolitana. En este sentido, cada uno de ellos cuenta con personas responsables que se coordinaran tanto con la Guardia Civil como con la Policía.

POR SEVILLA CIUDAD

SEVILLA Puerta Jerez – Jardines del Cristina 12:00 h. / Pte. San Telmo – Pza. Cuba – República Argentina – López de Gomara – Pza. S. Martín de Porres 12:20 / Ronda de Triana / Av. Expo’92 / Pte. Cristo de la Expiración / C. Torneo / Gta. Duquesa de Alba / C. Resolana / C. Don Fadrique / Av. Sánchez Pizjuán / C. José Díaz / Av. concejal Jiménez Becerril / Gta. Duquesa de Alba / Puente de la Barqueta / C. José de Gálvez / Av. Álvaro Alonso Barba / Gta. Beatriz Manchón / Av. Álvaro Alonso Barba / Vía anular del Parque del Alamillo / Pradera frente al cortijo del Parque del Alamillo. Fin de las marchas a las 13:00 horas aproximadamente y concentración hasta las 19:30 horas aproximadamente.

CON ORIGEN ENTRE LA N-4 Y LA AUTOVÍA DE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS (35km)

Puerta del parque forestal doña María esquina de Avda Adolfo Suárez con Avd las Universidades 10:30 / Av. Adolfo Suarez / Acceso antigua N-IV / N-IV dirección Sevilla / Bellavista (Frente Hospital de Valme) 11:00 h. / Av. De Jerez / 11:30 Explanada frente al campo del Betis (Convergencia con el itinerario proveniente de Alcalá) – Av. de La Palmera / Puerta de Jerez (convergencia con el Itinerario de Sevilla) 12:00 h.

ALCALA DE GUADAIRA (21 km.)

Plaza del Duque (Alcalá de Guadaíra) 09:30 h. / Puente Romano / Camino de la Retama / Puente del Dragón / Camino del Realaje / Vía Verde del Guadaira / Universidad Pablo de Olavide / Carril-bici UPO-Sevilla / Túnel bajo la SE-30 (frente a cocheras del Metro) / Explanada entrada frente al Parque del Guadaira / Carril-bici del Parque del Guadaira / 11:30 Explanada frente al campo del Betis (Convergencia con el itinerario proveniente de Dos Hermanas)

DESDE EL ALJARAFE, CON ENTRADA EN SEVILLA POR EL PUENTE DE LA SEÑORITA

SANLUCAR LA MAYOR (21 km.)

Ecocentro (Sanlúcar la Mayor) 09:45 h. / C. Cristóbal Colón / A-472 / A-8076 / 10:05 h. (convergencia con itinerario de Benacazón) / 10:10 h. (convergencia con itinerario de Villanueva del Ariscal). / Pza. del Ejército del Aire (ESPARTINAS) 10:20 h. / A-8076 / Pza. de la Merced (GINES) 10:40 h. / A8076 / Glorieta Hermanos Maristas. C/ Real (CASTILLEJA DE LA CUESTA) 10:50 h. / A- 8076 (Cuesta del El Caracol) 10:55 h. (convergencia con el recorrido desde Bormujos) / A-474 / N-630 / Av. Primero de mayo / Rotonda del Bronce Carriazo / C. José Payán / C. Montaña / Av. Clara Campoamor / CAMAS 11:05 h. (convergencia con el recorrido desde Salteras) / Puente de La Señorita / C. Juan Antonio Vizarrón. 11:15 h. (Sevilla) / Torre Sevilla Pl. alcalde Alfredo Sánchez Monteseirin / C/ Gonzalo Jiménez de Quesada / Av. Expo´92 / puente del Cristo de la Expiración / C. Radio Sevilla / Paseo alcalde Marqués del Contadero / Cruce hacia – Jardines del Cristina 11:45 h. / Puerta de Jerez 12:00 h. (convergencia con el itinerario de Sevilla)

SALTERAS (13 km.)

Plaza de España (Salteras) 10:15 h. C. Cerca Chico / C. Federico García Lorca / Av. de la Constitución / Av. de Sevilla / A-8077 / C. Mariana de Pineda (Valencina) / Peña Sevillista (VALENCINA) 10:35 h. / C. La Pastora / Av. Andalucía / SE-3407 / A-8077 / Calle Real (Castilleja de Guzmán) / Pza. Del Altozano (CASTILLEJA DE GUZMAN) 10:50 h. / Av. del Aljarafe / A-8077 / C. Buen Aire (Camas) / C. Alcalde Manuel Marín / Pza. del Ayuntamiento (Camas, convergencia con el itinerario desde Sanlúcar) 11:05 h.

VILLANUEVA DEL ARISCAL (20 km.)

Caseta Municipal 9:45h. (Villanueva del Ariscal) / Ctra de Villanueva / Cruce con A-8076 (convergencia con itinerario de Sanlúcar la Mayor) 10:10h.

BENACAZON (23 km)

Pza. de la Constitución (Benacazón) 09:45 h / C. Méndez Núñez / C. San Roque / C. Párroco Ángel López / C. Pedro de la Rosa / SE-3308 / Ciudad Deportiva (Umbrete) 9:55 h / C. Fernando Rodríguez Ávila / C. Río Quema / A-8059 / Cruce con A-8076 (convergencia con itinerario de Sanlúcar la Mayor) 10:05 h.

BORMUJOS (13 km.)

Pza. de Andalucía (Bormujos) 10:15 h. / Avda. del Aljarafe / Avda. Juan Carlos I / C. La Paquera de Jerez / C. De la Niebla / Avda. de la Aurora / C. Pastora Imperio / Avda. Europa / Avda. Blas Infante / Pza. del Ayuntamiento (TOMARES) 10:25 h. / Calle Molino / Puente sobre Ctra. Huelva / Calle Prof. Tierno Galván / A-474 / Cruce con Ctra. de El Carambolo (convergencia con el recorrido desde Sanlúcar la Mayor) 10:55 h.

OTROS ITINERARIOS

PALOMARES DEL RÍO (12 km)

10:30 Rotonda Colegio Vicente Aleixandre de Palomares del Río / Carretera SE-3303 / Bulevar Mairena Sur / Avda. de los Olmos / Rotonda Metro Ciudad Expo, junto a la Policía Local (punto de encuentro para MAIRENA DEL ALJARAFE 11:00 horas / Av. Las Américas / Av. de Cuba / Av. de Mairena / Entrada a San Juan de Aznalfarache / Av. 28 de febrero / Calle Cardenal Segura / Calle Fernández Campos / Calle Real /Calle Ramón y Cajal / Estación de Metro SAN JUAN BAJO 11:20 h. / Pasarela Puente de Hierro / Av. Maesranza Aérea / Puente de las Delicias / Av. de La Palmera / Puerta de Jerez 12:00 h. (convergencia con itinerario de Sevilla)

LA PUEBLA DEL RÍO (18 km)

Ayuntamiento de la Puebla del Río – Av. Blanca Paloma 10:00 h / C. Comercio / C. Doña Manuela Álvarez / C. Practicante Antonio Montero / A-8058 / Carretera Sevilla – Puebla / SE-661 / Av. de Blas Infante / C. Hornos / 10:20 h CORIA. Paseo de Carlos de Mesa (embarcadero) / Av. de Andalucía / C. Batán / Carretera Coria del Río – Sevilla / SE-660 / 11:00 h. GELVES Plaza Duque de Alba – Estación del Tranvía / A-8058 / entrada en S. Juan por Av. de Coria/ 11:20 h. (convergencia con el recorrido desde Palomares en la Estación del Metro S Juan- bajo)

ALCALA DEL RIO (15 km.)

Pza. de España (Ayuntamiento). (Alcalá del Río) 10:30 h – A-8006 / Pasaje Real / carretera antigua /A-8002 / 11.00 LA RINCONADA rotonda calle Industria / carril bici / cruce A-8004 / carril bici / cruce A-8003 / carril bici / 11.10 rotonda SE-20 / Sevilla Av. Biología / Av. San Jerónimo / Rotonda Olímpica / Camino Viejo de La Algaba / Paseo Rey Juan Carlos I / Paseo Alcalde Marqués del Contadero / Puerta Jerez – Jardines del Cristina 12:00 h. (convergencia con itinerario de Sevilla)

LA ALGABA (8 km).

Este itinerario se ha suspendido, las personas interesadas en participar pueden dirigirse a la salida del itinerario de Sevilla (Puerta Jerez – Jardines del Cristina 12:00 h. ) por sus propios medios