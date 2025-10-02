Medio centenar de serenos vuelven a patrullar las calles

Nuevos barrios de la ciudad han sido testigos esta noche de la llegada de los serenos. Las patrullas de agentes de cívicos salieron del centro, por primera vez desde su puesta en marcha en 2023, para recorrer San José Obrero, La Florida, Triana, San Bernardo, El Porvenir, Los Remedios e incluso tres zonas de Sevilla Este: la Avenida Emilio Lemos, la Avenida Luis Uruñuela y la Avenida de las Ciencias. Este servicio, que ha estado nueve meses sin prestarse y se ha privatizado, ha aumentado el número de profesionales en los equipos y las calles a transitar. De este modo, se ha pasado de 36 efectivos al medio centenar y de 12 barrios de un único distrito –el Casco Antiguo– a 29 de zonas de otros siete distritos diferentes. Otra de las grandes novedades es que el horario de ronda será de 23:00 a 7:00 horas los 365 días, por lo que se amplía en una hora más las rutas.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido al primer servicio de agentes cívicos nocturnos y ha hecho especial hincapié en que "el éxito del proyecto piloto nos ha llevado a dar este paso adelante" para volver a iniciarlo. La empresa asturiana Serenos Gijón es la adjudicataria para gestionar estas patrullas en la primera privatización del servicio desde su puesta en marcha. Ellos han sido los encargados de las contrataciones, de las que casi 40 se han realizado a personas en situación de desempleo inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral. Y es que el servicio nació con la vocación de ofrecer nuevas competencias y habilidades a personas desempleadas mediante su contratación temporal.

El pasado 22 de septiembre, los nuevos serenos comenzaron formaciones de diferentes protocolos de actuación impartidas por CECOP y Protección Civil. Como novedad, este año el personal recibió formación específica en prevención para la violencia de género por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y contra la LGTBfobia.

Aunque el Consistorio ha recordado que, en ningún caso se sustituye a la Policía Local, las funciones de los serenos se centrarán en informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables –mayores, dependientes, turistas extraviados–, detectar incidencias en el mobiliario urbano y avisar al CECOP ante emergencias. De este modo, los efectivos sirven para reforzar la seguridad ejerciendo una función preventiva, pedagógica y de proximidad.

El anterior programa de serenos contó con una financiación de 725.788 euros, mientras que la inversión del nuevo contrato asciende a 2,6 millones de euros, una cuantía que incluye salarios –calculados con el SMI y los complementos del convenio de seguridad privada–, dispositivos de geolocalización y la ropa identificativa con el logotipo municipal.