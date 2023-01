El 'mejor' psiquiatra de España es sevillano y repite liderazgo

La sanidad sevillana está de enhorabuena. El psiquiatra Álvaro Moleón repite por segundo año consecutivo como el mejor valorado de España dentro de su especialidad según la plataforma Doctoralia, que reconoce cada año en los Doctoralia Awards el trabajo de los profesionales de la salud más destacados en función de la puntuación de pacientes y otros compañeros.

"No me lo esperaba", ha dicho el protagonista en declaraciones a este periódico horas después de haber sido informado por el organismo al que compete la designación de este reconocimiento. "Es verdad que estaba recibiendo opiniones de los pacientes muy positivas, pero después de haberlo conseguido el año pasado no me imaginaba que pudiera revalidar este premio", reconoce el profesional.

Además de contar con unas valoraciones excelentes por parte de sus pacientes, los ganadores cuentan también con el apoyo de sus compañeros de profesión y el reconocimiento por parte de Doctoralia en base a la calidad de sus respuestas en Pregunta al Experto. "Parece que, en términos generales, nuestro proyecto ha vuelto a ser el que más ha gustado y me han vuelto a depositar su confianza y es algo que nos llena de orgullo", sostiene el galardonado. Dice que habla en plural "porque es un premio para todo un equipo". "Me gusta mucho subrayarlo. Conformamos un equipo de once personas y sin el apoyo de cada uno de ellos no lo hubiéramos conseguido", reconoce humildemente el psiquiatra responsable del Centro Médico Arenal y de la unidad de hospitalización del Hospital Virgen del Rocío.

Personalmente, para el doctor Álvaro Moleón, repetir como el psiquiatra mejor valorado de todo el país responde a su "empatía" y "cercanía" con el paciente. En este sentido, señala el "trato cariñoso con ellos". "Que un paciente que tenga algún problema sepa que nos puede llamar sea el día que sea y la hora que sea y siempre va a tener repuesta por nuestra parte", apostilla y añade: "Aparte de los buenos resultados de los tratamientos que ofrecemos, con técnicas innovadoras como la estimulación magnética transcraneal profunda que nos ha traído este año pacientes de toda España e, incluso, de fuera del país", explica.

Una felicidad y orgullo que el profesional añade a la "responsabilidad" que supone este reconocimiento. "La gente viene a nosotros con muchas expectativas y eso eleva la presión y el grado de responsabilidad porque no siempre se tiene la solución a todos los problemas, pero yo siempre hago lo que puedo por ayudar a mis pacientes", apostilla. "Este premio es ese empujoncito a vivir un 2023 lleno de ilusión y de responsabilidad añadidas", concluye.