Muere un motorista de 21 años en otro accidente de tráfico en Sevilla

Un motorista de 21 años ha muerto la tarde de este lunes en un accidente de tráfico en Sevilla. El siniestro ha tenido lugar sobre las seis y veinte minutos de la tarde en la avenida de Carlos V, muy cerca de la confluencia con la avenida de la Borbolla. El motorista ha atropellado a una mujer que iba caminando, y que ha resultado herida de carácter leve. Sin embargo, el joven perdió el control de la moto y se golpeó la cabeza, falleciendo instantes después.

Un amplio dispositivo de los servicios de emergencias y la Policía Local se han trasladado al lugar de los hechos. Los sanitarios sólo han podido certificar la defunción del motorista, a pesar de los esfuerzos por reanimarle. Varias personas, algunas de ellas vecinas de la residencia militar que hay en la esquina, han colaborado en las labores de auxilio al joven, colocando una línea de precinto para que la gente no pasara.

La Policía Local de Sevilla ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente, que se ha producido horas después de otro siniestro vial en el que falleció una persona atropellada y que fue arrastrada a lo largo de varios kilómetros en los bajos del coche. Este accidente se produjo a primera hora de la mañana, y la conductora que atropelló a la víctima se percató del suceso en la avenida de Ramón y Cajal, a menos de un kilómetro de distancia de donde se ha producido este segundo siniestro mortal.