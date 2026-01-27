Nivel rojo en tres cauces de Sevilla por la borrasca 'Joseph': desembalses preventivos y retrasos en trenes

La borrasca Joseph sigue dejando huella en la provincia de Sevilla este martes, obligando a las autoridades a mantener una vigilancia intensiva sobre la red hidráulica y las infraestructuras de transporte. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha actualizado a media tarde el parte de incidencias, poniendo el foco en la situación de los ríos y arroyos ante la previsión de nuevas lluvias durante las próximas horas.

"No hay afección para los ciudadanos"

La situación más delicada se encuentra en los cauces de la Sierra Norte y la Vega. Según ha detallado Toscano, se ha activado el nivel rojo en tres puntos concretos: a los ríos y arroyos, en la ribera de Huelva, la ribera de Huesna y en Siete Arroyos; en los municipios de Guillena, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río respectivamente.

Pese a lo alarmante de la clasificación, el subdelegado ha querido enviar un mensaje de calma: "No hay afección para los ciudadanos", ha asegurado, aunque ha insistido en la necesidad de extremar la precaución. "Es importante mantener la prudencia, evitar acercarse a los márgenes y seguir muy de cerca la evolución de estos y del resto de riberas a fin de evitar cualquier peligro". Además, "prácticamente todos los pantanos de la provincia" han comenzado a desembalsar agua. Se trata de una maniobra de gestión preventiva para ganar capacidad de resguardo ante las precipitaciones que se anuncian para los próximos días.

Incidencias en trenes y carreteras

El temporal también está complicando la movilidad, especialmente en la red ferroviaria y en carreteras secundarias:

Cercanías: La línea C-5 sufre limitaciones de velocidad que están provocando retrasos acumulados de entre 15 y 20 minutos .

La línea sufre limitaciones de velocidad que están provocando retrasos acumulados de entre . Media Distancia: La línea se mantiene abierta a la altura de Arahal , pero los trenes deben reducir la velocidad debido a los trabajos de urgencia para reparar un muro a la salida de la estación.

La línea se mantiene abierta a la altura de , pero los trenes deben reducir la velocidad debido a los trabajos de urgencia para reparar un muro a la salida de la estación. Carreteras: En la red interurbana, la única incidencia destacada es el corte total de la carretera A-361, en el término municipal de Morón de la Frontera, debido a la caída de árboles sobre la calzada.

Por otro lado, el aeropuerto de Sevilla, se ha convertido en el refugio de vuelos que han sido desviados. La cara opuesta la ofrece el Aeropuerto de San Pablo, que opera con absoluta normalidad. De hecho, debido a las complicaciones meteorológicas en la Costa del Sol, Sevilla ha tenido que recibir varios vuelos desviados desde Málaga, funcionando como aeropuerto alternativo. Desde la Subdelegación del Gobierno se reitera el llamamiento a la ciudadanía para que se mantenga informada a través de canales oficiales y evite conductas de riesgo mientras dure el episodio de inestabilidad.