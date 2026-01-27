Nuevos vuelos directos entre Sevilla y Niza: precios, frecuencias y qué ver en la joya de la Costa Azul

Sevilla estrenará una nueva conexión directa con Niza (Francia) la próxima temporada de verano. La aerolínea de bajo coste Vueling, del grupo IAG, operará esta ruta tres veces por semana a partir del 2 de junio. Con este nuevo enlace, la compañía amplía su oferta internacional desde Sevilla hacia uno de los principales destinos de la Costa Azul, después de que Transavia confirmase sus nuevos vuelos con Marsella a partir de abril.

Los billetes para viajar entre Sevilla y Niza ya están disponibles desde este martes en la web de Vueling y el resto de canales habituales. Esta no es la única novedad de la aerolínea de cara a la temporada de verano, tras incorporar la ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow con siete vuelos a la semana y reforzar la conexión con París-Orly hasta operar 17 frecuencias semanales. A continuación, te detallamos las frecuencias y los precios de los nuevos vuelos directos entre Sevilla y Niza.

Frecuencias y precios de los vuelos entre Sevilla y Niza

La nueva ruta contará con tres frecuencias semanales desde el Aeropuerto de San Pablo. Los vuelos saldrán los martes a las 18:30, jueves a las 19:10 y sábados a las 18:50, con llegada a Niza a las 20:50, 21:30 y 21:10 horas, respectivamente. En cuanto a los precios, según la propia web de Vueling:

Las ofertas de lanzamiento , con plazas limitadas, permiten encontrar vuelos entre 23 y 53 euros desde junio y hasta el final de la temporada de verano en noviembre

, con plazas limitadas, permiten encontrar desde junio y hasta el final de la temporada de verano en noviembre En torno al fin de semana del 15 de agosto , los precios se mueven alrededor de los 41 euros

, los precios se mueven alrededor de los 41 euros De cara al 12 de octubre, los vuelos se mueven entre los 23 y 29 euros. Durante el puente de noviembre, se mantienen en los 26 euros

Las combinaciones de ida y vuelta oscilan entre los 61 euros que puede costar viajar a Niza la última semana de junio y los 82 euros del fin de semana del 15 de agosto.

¿Qué ver y qué hacer en Niza?

Niza es uno de los centros turísticos de la Costa Azul, junto al Mar Mediterráneo, y a pocos kilómetros de Italia y Mónaco. Este destino destaca por su clima templado, sus playas de ensueño y su centro histórico cargado de vida. La Vieux Nice envuelve la Colina del Castillo y destaca por sus calles estrechas y curvadas. Entre sus puntos de interés se encuentran iglesias como las de Saint-Jacques, Santa Reparata o la Catedral de Santa María, o el mercado de flores al aire libre en la avenida Cours Saleya.

Mercado de flores de Cours Saleya. / Turismo Niza-Costa Azul

Otro de los lugares de obligada visita en Niza es la Colina del Castillo, un parque público situado a 92 metros de altura donde se situaba una de las antiguas fortalezas para defender la ciudad. Desde la cima ofrece una fantástica panorámica de los tejados de la ciudad vieja, el puerto y el Mediterráneo.

Por su parte, las playas de Niza son de guijarros en lugar de arena, un componente tan auténtico como molesto, a cambio de aguas claras y de un azul brillante. Destacan las playas públicas gratuitas des Ponchettes, de Magnan, du Centenaire y de Carras, en el Paseo de los Ingleses.

En el ámbito cultural, destaca el Museo dedicado a Henri Matisse, que alberga una de las colecciones más completas con pinturas, esculturas y grabados del pintor francés. Otros centros destacados son el Museo Marc Chagall, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, el Museo de Arte Asiático, el Museo Arqueológico de Niza o el Museo Nacional del Deporte.