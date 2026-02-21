Obras en Su Eminencia por la renovación de redes a partir del lunes 23 de febrero: estos son los cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, pondrá en marcha el lunes 23 de febrero una intervención para renovar las redes de abastecimiento en la Glorieta Los del Río, situada en el distrito Bellavista-La Palmera. Los trabajos, que se ejecutarán en esta plaza enclavada entre la carretera de Su Eminencia y la avenida Manuel Siurot, contarán con un presupuesto de 175.070 euros y se prolongarán durante dos meses y medio, con finalización prevista para mediados de mayo.

El delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha destacado que "estos trabajos se suman a las importantes actuaciones que desde Emasesa se vienen ejecutando en este distrito, con una inversión que supera los 5,2 millones de euros y que abarcan algunas vías principales como Júcar o la calle Ifni". Asimismo, ha señalado que "con el objetivo de mejorar el servicio prestado, esta actuación incluye, además, la sustitución de parte de la valvulería de la avenida Manuel Siurot y de la carretera de Su Eminencia".

La intervención garantizará la continuidad del suministro de agua mediante la instalación de redes auxiliares, de manera que no se producirá interrupción del servicio durante el desarrollo de las obras. Además de la modernización de las infraestructuras hidráulicas, el proyecto contempla mejoras en la accesibilidad de las calles afectadas.

Afecciones al tráfico y medidas para peatones

Para llevar a cabo los trabajos será necesario realizar cortes parciales del tráfico rodado en diferentes fases. Está previsto el corte parcial en la carretera Su Eminencia, en la confluencia con la Glorieta Los del Río, desde el 25 de febrero hasta el 9 de marzo. Este corte parcial se divide en dos fases, con objeto de dejar libre "en todo momento" el sentido de circulación Este, de tal forma que el tráfico sentido avenida de La Palmera se ejecutará por Su Eminencia al norte de la Glorieta Los del Río, mientras que el sentido opuesto se mantendrá por Su Eminencia al sur de la glorieta.

Para garantizar el tránsito peatonal durante la ejecución de las obras, se instalarán pasarelas provisionales que permitirán el acceso a viviendas y comercios, minimizando así las molestias a residentes y comerciantes de la zona.

Inversión millonaria en Bellavista-La Palmera

Emasesa mantiene activas numerosas actuaciones de renovación de redes en el distrito Bellavista-La Palmera. Las más recientes, iniciadas hace algunas semanas, corresponden a las calles Holanda y Paraná. También se han ejecutado trabajos en la calle Guadalbullón, con una inversión de unos 787.000 euros; en la calle Júcar, con una inversión de 1,7 millones de euros, una actuación que se está llevando a cabo en dos fases: la primera, desde la calle Uruguay hasta la calle Nicaragua; y la segunda, que comprende desde la calle Nicaragua hasta la calle Lima.

Emasesa ya ha invertido más de 5,2 millones de euros en este distrito para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento existentes también en las calles Jamaica y Tenerife, con 1,3 millones de euros. Del mismo modo, en la segunda mitad de 2024 finalizaron las obras de reparación del colector SE-S203, que discurre por la calle Ifni y que incorpora los caudales recibidos al colector principal de la cuenca sur, el del Emisario Puerto. El tramo contaba con una longitud total aproximada de 489 metros y recoge los colectores de las calles Lima, Nicaragua, Doce de Octubre, Chile y la parte alta de la calle Ifni. Esta renovación de Emasesa puso fin a una instalación de 1970 y los trabajos contaron con una inversión de más de 1,5 millones de euros.