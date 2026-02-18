Ocho ayuntamientos reclaman al Consorcio de Transportes de Sevilla mejoras en el servicio de autobús

Protesta del Ayuntamiento de Gerena por la situación del autobús a finales del año pasado en la estación Plaza de Armas

Ocho ayuntamientos del entorno de Sevilla protestan este jueves para reclamar mejoras en el servicio de autobús al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. Los municipios que se quejan son Espartinas, Guillena, Gerena, Camas, El Viso del Alcor, Umbrete, Salteras y Aznalcázar, con sus alcaldes y alcaldesas a la cabeza.

Han convocado una concentración en la sede del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (Plaza de Armas) para solicitar mejoras en el servicio de autobús que el consorcio ofrece en estos municipios con el lema “Por un transporte público digno”.

La concentración tendrá lugar este jueves 19 de febrero, de 14.00 a 15.00 horas.

El Aljarafe reclama que se acelere la línea 2 del Metro

En los municipios de Aljarafe, el transporte urgente es la línea 2 del Metro que la Junta estudia prolongar hasta esta comarca. Los ayuntamientos de esta comarca demandan la necesidad para el Aljarafe de avanzar en la línea 2 del Metro de Sevilla "hasta Sanlúcar la Mayor, dándole así el carácter metropolitano que requiere la ciudadanía para esta infraestructura".

"Es importante tener altura miras en este momento crucial para definir no sólo el recorrido de la línea 2 del Metro, sino para establecer el modelo de área metropolitana que queremos: una atascada y con la ciudadanía perdiendo horas en el coche u otra bien comunicada y permitiendo a casi 400 mil vecinos y vecinas estar conectados de forma rápida y eficaz con la capital, sin necesidad de utilizar el vehículo privado", ha apuntado la vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla y alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, quien considera que "es hora de ser ambiciosos y plantear un transporte público que de verdad resuelva los problemas de movilidad de Sevilla".

Cristina Los Arcos ha mantenido este martes una reunión con los ayuntamientos de Camas, Castilleja de la Cuesta, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación, Villanueva del Ariscal, Castilleja de Guzmán y Espartinas, junto con los representantes de la Institución provincial y de la asociación Sevilla Quiere Metro.

Según la institución provincial, "aunque estaban convocados a esta reunión, declinaron formar parte de la mesa" José María Soriano, alcalde de Tomares; Ramón Peña, alcalde de Valencina de la Concepción, y Lola Romero, alcaldesa de Bormujos.

Por su parte, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha remarcado también la importancia de "llevar la línea 2 del Metro hasta Sanlúcar la Mayor". "Este municipio es el núcleo que permitirá la conexión intermodal con otros medios de transporte, como la línea C5 del Cercanías de Sevilla, que beneficiaría por ejemplo a los vecinos y vecinas de Benacazón, Olivares o Villanueva del Ariscal", ha señalado.

Por su parte, los alcaldes y alcaldesas participantes en la mesa de trabajo han puesto en valor este encuentro y "la importancia de la unión de los ayuntamientos y Diputación para hacer frente común en esta necesidad para la ciudadanía del Aljarafe".

El representante de Sevilla Quiere Metro, Manuel Alejandro Moreno, ha señalado este medio de transporte público "debe llegar al máximo de lugares posibles y allá donde no llegue debe haber una estación y un medio de transporte que permita una intermodalidad, de forma que los vecinos y vecinas del Aljarafe cojan un autobús en su localidad, se bajen en la estación de metro y usen este medio de transporte hasta Sevilla, sin necesidad de coger el coche privado"

"Todo esto debe estudiarse en el Plan Metropolitano de Transporte de Sevilla y debe hacerse acorde a los parámetros que marca Europa, porque al final quién decide y financia este tipo de infraestructuras es la Unión Europea", ha subrayado Moreno.

En la mesa de trabajo se ha acordado que desde la Diputación y los ayuntamientos aljarafeños se realice una propuesta de recorrido de la línea 2 de Metro hasta Sanlúcar la Mayor, más allá del diseño actual de trazado que cubriría desde Torreblanca hasta Torre Triana.

La Diputación ha indicado que esta propuesta será elevada a las instituciones que "tienen capacidad decisoria en el Metro de Sevilla": Junta de Andalucía, Gobierno Central y Europa.

En la actualidad, están en estudio las diferentes alternativas de la línea 2 para discernir hasta dónde llegará definitivamente el metro y qué paradas tendrá.