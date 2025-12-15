Ocho comercios se reparten 19.200 euros en ayudas tras los seis meses de obras en Juan Sebastián Elcano

Ocho comercios de la calle Juan Sebastián Elcano se van a beneficiar de 19.200 euros en subvenciones municipales destinadas a los establecimientos afectados por estas obras que duraron seis meses, frente a los 13 que lo solicitaron. El número de comerciantes agraciados con ayudas tras las afecciones que ha causado esta obra contrasta con la escasa cantidad de autónomos que han recibido compensaciones por dos obras de mayor envergadura: el tranvía de Nervión y la obra del Metro de Pino Montano a la Ronda Urbana Norte.

La partida total para este fin era de 40.000 euros, pero se invertirá prácticamente la mitad. Los beneficiarios reciben 2.400 euros cada uno por los gastos de alquiler y/o las cuotas de RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Estos son Gonzalo Cuder Bravo, Rocío del Carmen Vázquez Saldaña, Neumarubio Sevilla S.L., Scrum Hostelería S.L., Olga Romero González, José Luis Ibáñez Alegre, Francisco Gámez Ustarán y Elcano Asesoramiento Inmobiliario S.L. Así consta en el expediente una vez presentadas y tramitadas las solicitudes.

Se han desestimado cinco solicitudes por no cumplir el requisito exigido para ser beneficiario al no contar con establecimiento comercial en el área afectada por las obras (2 casos), por no atender en tiempo y forma el requerimiento de subsanación acorde con lo previsto en la convocatoria (2 casos) y por ser un centro de servicios sanitarios que no puede obtener la condición de beneficiario. Los excluidos son Ángel David Muñoz Rodríguez, L&M Asesores S.C., Murouq 12 S.L., Ana Gálvez García y Grupo de Especialidades Neuroquirúrgicas S.L.

La convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a establecimientos afectados por obras en la calle Juan Sebastián Elcano se aprobó por resolución de urgencia del delegado de Comercio el 25 de agosto de 2025. Su importe ascendía a 40.000 euros. La resolución se publicó en el BOP de 29 de agosto de 2025.

Contraste con las obras del tranvía y del Metro

En el caso del tranvía, solo tres comercios han cobrado las ayudas (9.600 euros en total a repartir) de los nueve comercios que solicitaron las compensaciones, pese a sufrir perjuicios económicos en sus ventas tras más de dos años de obras en la avenida Luis de Morales (Nervión) por la construcción del tranvía y la ampliación de redes de Emasesa. Así pues dos tercios de los afectados no van a percibir ni un solo euro.

El Ayuntamiento de Sevilla destinó 150.000 euros a subvenciones para paliar las pérdidas a este gremio. El plan era que cada comercio afectado pudiera cobrar un máximo de 3.200 euros, según las bases de la convocatoria (BOP 223 de 15 de noviembre de 2024).

El motivo de que se hayan quedado fuera de las ayudas la mayor parte de los afectados de Nervión se debe oficialmente a que no han podido cumplir los requisitos que marca la convocatoria que sacó el gobierno local de José Luis Sanz para ser beneficiario de estas ayudas.

Los tres comerciantes que podrán cobrar cada uno 3.200 euros de ayuda se dedican a la venta de calzado y/o artículos de piel. Se trata de Comercial Elpe SL, Carmen Mata Madueño y Marenzio SL.

Los que han quedado excluidos son los de Rafael Pacheco Gutiérrez, Naranjo Cervera SL, Aquipri Tech SL, Daniel Rosa Clavijo, María del Amor Barrera Gamero y 2017 Dato67 SL.

En el caso de la obra del Metro ha sucedido algo parecido, ya que solo van a cobrar las ayudas cuatro de los 15 comercios que las solicitaron. la convocatoria se sacó para los comercios de Pino Montano y la Ronda Urbana Norte afectados por las obras, que se corresponden con la ejecución de los subtramos 1 y 2 de la línea 3 norte del Metro. Los que presentaron la solicitud fueron muchos más, concretamente 15, pero quedaron excluidos finalmente 11 establecimientos.

Frente a los 68.300 euros consignados para este fin, el área de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del gobierno municipal únicamente repartirá 15.141,96 euros entre los cuatro comercios afectados.

Los establecimientos que se benefician son José Antonio Pérez Polvillo (4.441,96 euros), PC Esfera Sistema S.L.U. (3.600 euros), M.M. José Moreno Gálvez (3.600 euros) y Francisco Javier Machuca Padilla (3.500 euros).

Ocho de las 11 solicitudes rechazadas lo son por no cumplir el requisito de ser beneficiario al carecer de establecimiento comercial en el área de afectación directa de las obras previstas. En uno de estos casos se dice que "no contaba con establecimiento comercial en el área de afectación directa de las obras prevista en el apartado 2 de la convocatoria desde al menos un mes antes del inicio de las obras. Las obras en la ”Zona A” se iniciaron el 1 de octubre de 2024.

Otras dos solicitudes denegadas lo son al ser centros de servicios sanitarios que no pueden obtener condición de beneficiario, según lo establecido en el apartado 5 de la convocatoria.

Y otra más que no ha sido admitida lo es por no atender en tiempo y forma el requerimiento de subsanación.