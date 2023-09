El okupa del Muelle de Nueva York de Sevilla abandona el lugar sin aceptar ayuda municipal

El okupa que vivía desde hace más de seis meses en el Muelle de Nueva York ha abandonado este jueves el lugar con tres maletas. El ciudadano extranjero, con más de 50 años de edad, ha rehusado la ayuda social que le ha ofrecido el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES), pese a que el titular de estos terrenos es el Puerto de Sevilla.

A primera hora de este jueves, el Ayuntamiento de Sevilla ha desmantelado el asentamiento, donde había un colchón de gran tamaño, toldos, cestos de ropa y cestas de plástico, un zapatero, sillas y demás artículos domésticos, que se han trasladado en un camión de Lipasam. Se han personado en la zona agentes de Policía Local con operarios de la empresa municipal de limpieza, que han informado al afectado que debía marcharse del lugar, a lo que el ciudadano ha accedido sin plantear problemas.

Personal de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES) le ofreció acogerse a alguna ayuda, pero el varón la rechazó y abandonó sin más la zona.

El titular de los terrenos, el Puerto de Sevilla, no ha intervenido en estos más de seis meses. A preguntas de este periódico sobre las razones de que no haya actuado antes, la institución portuaria ha respondido este jueves que "desde la Autoridad Portuaria de Sevilla estamos trabajando junto con otras administraciones en resolver el asunto lo antes posible, como hemos hecho en anteriores ocasiones; no deseamos que nadie duerma en la calle”.

De poner un saco de dormir a montar una 'casa'

Más de seis meses se ha llevado viviendo en el Muelle de Nueva York de Sevilla, junto a las terrazas con veladores, sin que el Puerto de Sevilla (titular de los terrenos) o la autoridad policial haya actuado para evitar esta situación. A pocos metros de la escultura de la Diana Cazadora, el varón de mediana edad se trasladó a primeros de este año a la zona con un saco de dormir y a lo largo de los meses fue ampliando los enseres de su casa a la intemperie junto a la dársena del río.

Rodeado de vegetación de gran altura, el hombre, de piel blanca y acento de habla inglesa, usaba la fuente del Muelle para lavarse y llegó a pescar en el río para alimentarse.

Después de tantos meses en esta situación, el hombre sufría últimamente el maltrato de algunas personas que le arrojaban orines en el espacio donde vivía.

No es la primera vez que alguien vive en el Muelle de Nueva York. La abundancia de vegetación atrae periódicamente a transeúntes a este lugar, aunque nadie había estado más de seis meses seguidos en esta zona.

El Ayuntamiento de Sevilla anunció este miércoles, a preguntas de este periódico, envió a un patrullero de Policía Local a la zona sin encontrar a ninguna persona en el lugar. Y que este jueves irían los servicios municipales a primera hora al Muelle para conocer la situación social de este ciudadano y ofrecerle ayuda para que abandone este espacio y tenga un techo donde guarecerse.

El último paso del Ayuntamiento sería limpiar la zona y retirarar los enseres para devolver el Muelle de Nueva York a la normalidad.