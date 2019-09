Primark, Victoria Secret y Mediamarkt fueron las tiendas más buscadas por el público que acudió este viernes por la mañana al primer día del estreno del centro comercial Lagoh atraído por la cantidad de marcas y la amplitud del complejo. "Yo me sé todas las tiendas", insistía un joven a su pandilla deseoso de entrar ya. Muchos venían también a conocer el túnel del viento y la piscina para surfear de las atracciones de ocio, aunque estas no abren hasta las cuatro de la tarde los días laborables (16:00 a 22:00). Otros esperaban en la puerta principal para entrar en su nuevo trabajo.

En la puerta esperaban en torno a 50 o 60 personas. Desde La Raza o el puente del Centenario el ritmo de entrada a Lagoh era tranquilo. Por la pasarela peatonal acudían caminando muchas personas

Por la mañana no ha habido atascos ni colas para acceder a las diez de la mañana, un hecho que ha sorprendido a muchos usuarios que pensaban que iban a tener que pasarse horas en un embotellamiento. Eso sí, el autobús especial de Tussam (línea 35 Prado-Lagoh) iba lleno, según el relato de una usuaria que lo acaba de coger para venir a Lagoh.

En la puerta esperaban en torno a 50 o 60 personas. Y desde La Raza o el puente del Centenario el ritmo de entrada a Lagoh era tranquilo. Por la pasarela peatonal acudían caminando muchas personas también. En la enrtada hay varios puntos de alquiler de patinetes de la empresa Lime para los usuarios que quieran moverse con esta opción eléctrica.

A ver la novedad de la sección de belleza (beauty) de Primark viene Cristina, vecina de Dos Hermanas de 26 años. "Vengo sobre todo por Primark, dicen que la tienda es más grande y que te hacen las uñas y la pedicura en una nueva sección", explica antes de añadir que en su pueblo tienen el Factory pero es más pequeño.

Entrar a trabajar en el área infantil es lo que esperaba Patri, de 23 años. No es su primer empleo en este sector. Cuenta que le han ofrecido buenas condiciones laborales si bien aún estaba pendiente de saber si el trabajo era temporal o indefinido.

En la puerta de acceso aguardaba también para entrar a Lagoh un matrimonio de la capìtal con residencia cercana a Lagoh que acababa de dejar a los tres hijos en el colegio. "Hemos venido dando un paseíto después de dejar a los niños. Venimos para ver esto porque tienen de todo y para los niños hay muchas cosas que ofrecen", relata la madre.

A pie por la pasarela ciclopeatonal había llegado Andrés, de 23 años, vecino de Los Bermejales. "Está bastante cerca caminando. He venido para ver la gran cantidad de tiendas que hay aquí", señala.

"Esto es gigantesco. Le hacía falta a Sevilla un centro comercial de estas características. Aquí están el 100% de las marcas", explicaba el empleado de una tienda de mascotas que ha abierto en Lagoh, que viene de otra provincia para echar una mano.

La familia de aljarafeños formada por Rosa (48 años), Jose (49 años) y José hijo (14 años) han aprovechado el día libre de los tres para cotillear por el nuevo centro comercial. "Venimos a ver el túnel del viento, la piscina para surfear y todas las tiendas", explica Rosa, que confiesa que se conocen todos los centros comerciales de Sevilla y las provincias de su entorno.

Dice que sus amigas no han venido por temor al tráfico del puente del Centenario y que han bromeado con que si traía las botas y el traje de buzo a Lagoh, por aquello de las tiendas que se inundaron el jueves noche con la rotura de la tubería. "Muchas amigas no van a venir por el miedo que le tienen al puente del Centenario. Yo les he dicho que hay otras formas de llegar", señala.

Desde Camas directa a Victoria Secret viene Debora, de 35 años, que piensa venir a pasar el día para disfrutar de la oferta de ocio y de los restaurantes. Ha llegado por el puente del Centenario sin problemas sobre las 9.15. Se queja de que no hay buenos acceso a Lagoh.