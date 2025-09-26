Una oportunidad única para redescubrir una joya de Sevilla cerrada durante 20 años

Una oportunidad para reencontrarse con una joya artística e histórica de Sevilla. El antiguo templo jesuita de San Hermenegildo, en la Plaza de la Concordia, reabrirá sus puertas este sábado para que todos los sevillanos puedan admirarse con este inmueble tras la restauración de sus fachadas y cubiertas. Serán visitas sin necesidad de reserva, en horario de 9:00 a 19:00, por la puerta principal de la calle Teniente Borges.

La iglesia de San Hermenegildo ha permanecido durante casi 20 años cerrada. En los últimos tiempos se agravaron los problemas en sus cubiertas y fachadas, por lo que la anterior corporación municipal puso en marcha una restauración que comenzó en el verano de 2023, ya con el actual equipo de gobierno, y que tras un retraso por desavenencias con la empresa adjudicataria, culminó el pasado mes de julio con un año de retraso. La rehabilitada iglesia será la sede del centro Velázquez de Focus Loyola tras abandonar el Hospital de los Venerables.

La antigua iglesia, diseño de Juan Bautista de Villalpando, ha recuperado casi en su totalidad la estructura de madera original de la cubierta de finales del siglo XVI. Se han sellado grietas y consolidado el yeso de la bóveda interior, considerada una joya -diseño del escultor Herrera el Viejo-, que estaba dañada principalmente por el agua de la lluvia.

Las fachadas originales, situadas al norte y este, se han restaurado al completo. En la de Jesús del Gran Poder (este) se ha dejado al descubierto una leyenda para dejar testimonio de cómo era este edificio en 1738. Una cuestión que fue rechaza por Patrimonio fue la recuperación de la decoración original.

La impresionante cúpula de San Hermenegildo / Juan Carlos Muñoz

Colegio, cuartel, Parlamento de Andalucía

La historia de San Hermenegildo se remonta al último cuarto del siglo XVI. Reinaba en España Felipe II y la incipiente Compañía de Jesús buscaba la construcción de un colegio en Sevilla. El lugar elegido para levantarlo es cercano al de otros enclaves jesuíticos en Sevilla, como la Casa Profesa, situada en la calle Laraña (templo de la Anunciación), o el colegio inglés de San Gregorio Magno, del que queda el templo el mismo nombre en la calle Alfonso XII.

Estos proyectos de los jesuitas en Sevilla se levantan prácticamente en los mismos años. En el caso de San Hermenegildo, las obras en la iglesia y el convento las dirige Juan Bautista Villalpando, uno de los más grandes teóricos de la arquitectura del XVI. También construye la Catedral de Baeza. Él escribe una obra en la que recrea los espacios que pudo tener el templo de Salomón. Es compañero de Herrera y en el Escorial reproducen esa idea.

La antigua iglesia de San Hermenegildo. / Juan Carlos Muñoz

A esta gran figura que se encuentra tras la iglesia se unen otras dos. Alonso de Vandelvira, que diseñó la portada, aunque no hay una certeza absoluta; y Herrera El Viejo, que entre 1619 y 1620 haría las yeserías, uno de los elementos más delicados y destacados de la construcción. La planta del templo se inspira directamente en la sala capitular de la Catedral de Sevilla, es elíptica y se enmarca en un trapecio recto próximo al rectángulo. La cubrición se resuelve mediante cúpula ovalada. Al edificio se le adosó una pieza rectangular, tras la apertura de la nueva plaza, que permitiría construir la fachada a la misma.

El alzado interior se articula en dos plantas con arcos apoyados en pares de pilastras entre las que se disponen unos nichos u hornacinas que acogieron en sus inicios imágenes de barro de los apóstoles y padres de la Iglesia. El interior queda coronado por una cúpula ovalada que cierra la composición. La clave de la cúpula está adornada por una cartela también elíptica con la imagen del Niño Jesús de la cual irradian doce nervios decorados con motivos vegetales, cabezas de ángeles y figuras de santos en hornacinas. Aunque de estilo manierista, esta decoración se aventaja en los primeros pasos del Barroco.

La antigua iglesia de San Hermenegildo. / Juan Carlos Muñoz

Los jesuitas pierden su fuerza en el siglo XVIII, cuando se identifican como la oposición conservadora frente a la ilustración. En la década de los 60 fueron expulsados y se produce la exclaustración. Fernando VII devuelve las instalaciones a la Compañía, aunque se pierden definitivamente con la Desamortización. San Hermenegildo acogió, por ejemplo, al mítico regimiento de artillería Soria 9. También fue sede el Parlamento de Andalucía, hasta su traslado al Hospital de las Cinco Llagas. En ese momento, San Hermenegildo pasa a manos municipales.

La iglesia, que venía siendo usada como sede para exposiciones, se cierra definitivamente en 2006 tras detectarse unas fisuras en la bóveda. En todos estos años de clausura se han realizado diversos estudios para ver el estado y el coste de la restauración, el último en 2019. Antes de las Navidades de 2020 se inició una intervención para adecentar las fachadas.

La antigua iglesia de San Hermenegildo. / Juan Carlos Muñoz

Uno de sus posibles usos que barajó en su día fue el de acoger la sede del Consejo de Cofradías, que lo emplearía también para crear un museo o hacer exposiciones. Bajo la presidencia de Adolfo Arenas, con Zoido como alcalde, se hicieron visitas y se valoró la cesión. El alto coste de la restauración (se calculó entonces en 1,6 millones) hizo que se descartara esta opción.

La intervención actual ha tenido un coste de cerca de 900.000 euros.