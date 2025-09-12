El paso de barcos bajo el puente del Centenario de Sevilla se corta por completo 11 horas este domingo

El avance de las obras del puente del Centenario obliga a cerrar por completo este domingo el canal de navegación por la dársena del río Guadalquivir a la altura de este paso elevado. El corte total será de 11 horas, concretamente de 7:00 a 18:00 horas. Según informa el Ministerio de Transportes, este domingo 14 de septiembre es necesario es necesario cortar totalmente el canal de navegación a cualquier tipo de embarcación en esas horas.

El corte del canal es preciso para instalar una de las costillas metálicas del puenet sobre la dársena portuaria. Este izado será el primero que se realice desde el canal de navegación del Guadalquivir.

Además, el domingo 14 y lunes 15 de septiembre se producirá el corte nocturno en ambos sentidos de circulación en este puente, entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30, en Sevilla. Se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados. Este corte total posterior al tráfico es para poder descargar desde el tablero las piezas metálicas -montantes y diagonalesque conectan la dovela nueva con el tablero existente.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de sustitución de tirantes en el puente del Centenario. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros (IVA incluido).

Actualmente, se están realizando los trabajos de ampliación del tablero del puente y se instalará una de las costillas situadas sobre la dársena portuaria, que requiere dicha ampliación.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes nocturnos desde las 22:00 horas del día 14 del mes hasta las 6:00 horas del día 15 de septiembre en ambos sentidos de circulación.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

Sentido Huelva

• El tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 puente del Centenario/SE-40/A-49 Huelva/A-66 Mérida) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30.

• El tráfico procedente de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido descrito anteriormente.

• El tráfico procedente de la SE-30 sentido ascendente se desviará en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Mérida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31) y siguiendo el recorrido descrito anteriormente.

Sentido Cádiz

• El tráfico procedente de la SE-30 en sentido descendente se desviará en la salida 12b (E-5/SE-40/todas direcciones, puerto sur/este/zona franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE-30.