Patinetes eléctricos en Sevilla: ¿cuándo entra en vigor la nueva normativa?

El 2026 llega con importantes novedades en el ámbito de los vehículos de movilidad personal (VMP). En Sevilla, el gobierno de José Luis Sanz ha aprobado la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación en lo que respecta a los patinetes eléctricos. El objetivo es adaptarse a la legislación estatal y reducir la siniestralidad registrada durante los últimos años en la ciudad.

Según los datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, a lo largo del año 2024, se produjeron en Sevilla capital 499 accidentes en los que se vieron involucrados estos medios de transporte. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, será obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil y llevar un casco de protección homologado, al tiempo que se endurecerán las sanciones por circular sin póliza.

Patinetes eléctricos: ¿cuándo entra en vigor la nueva normativa?

Aunque todavía no hay una fecha exacta para que comiencen a aplicarse las nuevas medidas, se prevé que sea durante el primer trimestre de 2026. En concreto, todo apunta a que podría aprobarse definitivamente en el Pleno de febrero. Por el momento, la modificación presentada es fruto del proceso de participación pública que se mantuvo abierto hasta el pasado 25 de noviembre y en la que ciudadanos, entidades, asociaciones y la Policía Local tuvieron la ocasión de aportar sus observaciones.

Una vez concluida, se abre un plazo de alegaciones por treinta días. Teniendo esto en cuenta, la aprobación definitiva podría ser entonces, como decíamos, en el Pleno que se celebrará a finales del mes de febrero de 2026. Ahora bien, ¿qué implica exactamente este cambio normativo y cómo afecta a los usuarios de los patinetes eléctricos?

¿Cómo va a cambiar la normativa de los patinetes eléctricos?

La modificación de la Ordenanza afecta especialmente al nuevo artículo 51 bis, relativo a la. definición, equipamiento, usos y régimen de circulación de los VMP; y al 145 bis, que regula el catálogo de infracciones y sanciones. Además, la normativa se adapta a las disposiciones recogidas a nivel nacional, por lo que será imprescindible contar con un seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y registro en la Dirección General de Tráfico (DGT).

A partir de su entrada en vigor, se reconocerá como infracción muy grave la circulación en un patinete eléctrico manipulado para alterar los elementos que regula el Manual de Características Técnicas y la sanción se eleva hasta los 500 euros. Por otro lado, se considerarán sanciones graves (multa de 101 a 200 euros) circular sin cumplir la edad mínima de 15 años, no llevar el casco de protección homologado o el chaleco reflectante e ir por vías ciclistas con un VMP que exceda de los 250 W de potencia.

Mientras tanto, las sanciones leves serán relativas al estacionamiento en aceras o zonas peatonales; también en el caso de anclarlos al mobiliario urbano, al arbolado o aparcarlos en las zonas reservadas para las bicicletas.