Patrimonio autoriza intervenciones clave en la Parroquia de Santa Ana, el Salvador y el Real Alcázar

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, bajo la presidencia de Carmen Ortiz, delegada territorial de Cultura y Deporte, ha dado luz verde a cinco expedientes fundamentales para la conservación del patrimonio artístico y cultural tanto en la capital como en la provincia.

En el barrio de Triana, la Comisión ha aprobado la realización de catas y estudios de materiales en la Real Parroquia de Santa Ana. Estas actuaciones buscan analizar la tipología constructiva y el estado de cubiertas, muros y pilares para definir el futuro proyecto de conservación del templo, tras las obras de emergencia realizadas en las bóvedas en enero de 2025. Estos trabajos contarán con la supervisión de un arqueólogo para garantizar una restauración coherente con los sistemas constructivos originales.

De igual forma, se ha autorizado un proyecto de intervención en la torre de la Iglesia Colegial del Divino Salvador. El objetivo es obtener datos objetivos sobre el fuste de la torre, que presenta una compleja evolución histórica al integrar restos de un antiguo alminar islámico con añadidos barrocos. Las catas permitirán elegir morteros y tratamientos compatibles con los materiales originales.

Restauración en el Real Alcázar y otras actuaciones

Otro de los puntos destacados es la aprobación de los trabajos de conservación y restauración de las yeserías y columnas del Patio de las Doncellas en el Real Alcázar. El proyecto intervendrá en las columnas pareadas —incluyendo basas, fustes y capiteles— y en el conjunto de ornamentación de yeso que actualmente presenta un mal estado de conservación. La intervención se caracterizará por ser no invasiva y reversible, utilizando productos compatibles que no dañen los materiales históricos.

Por otro lado, la Comisión ha autorizado:

Mejoras en Emasesa: Se instalará climatización en las oficinas de Escuelas Pías y la calle Sol, tras confirmarse que no afectan los valores del BIC de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y los restos del Palacio de los Ponce de León.

Se instalará climatización en las oficinas de Escuelas Pías y la calle Sol, tras confirmarse que no afectan los valores del BIC de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y los restos del Palacio de los Ponce de León. Conservación en Utrera: Se han validado las actuaciones en la Casa Surga, consideradas compatibles con la recuperación de los valores patrimoniales de este Bien de Interés Cultural.

En todos los casos de restauración, los responsables deberán presentar un informe final detallando la naturaleza y los resultados de los trabajos realizados para asegurar el cumplimiento de los criterios de conservación.