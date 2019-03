De picoteo en... Bar Cafetería La Espiga

¿Cuáles son los inicios de La Espiga?

Todo comenzó en el año 2000 cuando compré el local y con la ayuda de mi familia tanto personal como económica, conseguimos abrir el local el 5 de abril de 2002. Yo siempre he trabajado en la alimentación, era charcutero y quería montar mi propio negocio, no tenía poder adquisitivo, así que entre mi padre y mi suegro me ayudaron a comprar el local.Tener un negocio de hostelería era una ilusión personal, para mí no es solo un negocio, es algo sentimental, han intervenido casi todos los familiares que tengo y sin el apoyo de mi mujer no hubiera sido posible. El nombre es muy significativo, soy muy cofrade, muy Sevillano me gustan sus costumbres, y buscando un nombre adecuado, que tampoco fuese muy cofrade, después de darle muchas vueltas, busqué en una enciclopedia de Semana Santa, y me dije a mi mismo “la abro y la primera palabra que aparezca dará nombre al local”, y fue Espiga, que es el símbolo de la eucaristía.

¿La Guita, cuando la conoces y como la definirías en pocas palabras?

Respecto al negocio, la verdad es la primera marca de manzanilla que entró, de la mano de Antonio Ramírez que por aquel entonces trabajaba en La Guita, yo le conocía de Triana y él me abrió los ojos respecto a los vinos y fue quien la introdujo en La Espiga. Definiría La Guita como una parte esencial y viva de las Fiestas de Sevilla, como es la Feria o el Rocío. Es un vino con el que se puede copear, entablar muchas conversaciones, es genial para cualquier tipo de reunión.

¿Con quien te tomarías unas copas de La Guita?

Evidentemente con cualquier persona, pero con Antonio Ramírez, años atrás hacíamos una reunión todos los martes con varios proveedores y siempre tomábamos nuestra botellita de La Guita, y eso es con lo que me quedo, esos amigos y esos momentos.También es verdad que en los momentos cofrades, (porque estamos formando una hermandad aquí en el barrio), y en esas tertulias cofrades también tenemos presente nuestras copas de La Guita.

¿Qué picotearías con La Guita?

Siempre se toma con chacina principalmente, me encanta con el jamón, para mi es lo perfecto. Pero si es verdad que tenemos tapas como el solomillo al whisky, carrillá o los fines de semana el “pescaito frito” que está teniendo un gran éxito en estos momentos, cada vez la gente viene más a por el “pescaito” frito.

Alguna anécdota aquí en La Espiga

Pues el primer premio de la tapa cofrade de Sevilla organizado por Onda Luz que ganamos con la tapa: “La Levantá” que consistía en un Bacalao confitado con verduras. Se presentaba recreando muchos de los simbolismos de nuestra Semana Santa: una capa de nazareno llevada a cabo con gelatina azul, ralladura de naranja, flores comestibles y se tapaba con un recipiente de cristal para que cuando éste se levantara (de ahí el nombre) saliera un humo del plato con esencia de vainilla para darle la simbología de lo que es el incienso en Sevilla.

Y con La Guita…

Yo no soy persona de tomar manzanilla a diario hasta que llega la primavera, en la feria me pido mi media botella de manzanilla “La Guita” que no comparto con nadie, llámenlo manía pero bendita manía.

¿Qué tiene de especial La Espiga?

Aquí en La Espiga, van a encontrar amigos, calidad en la comida, una cocina adecuada a los gustos sevillanos, buen servicio y pulcritud absoluta. Además personalizamos la decoración de nuestro local coincidiendo con cada fiesta, por ejemplo montamos una auténtica caseta cuando llega la Feria en la que no falta un muy buen grupito de Sevillanas. En los últimos años el día del pescaito no cabe un alfiler tenemos todo completo con varias semanas de antelación. Destacar también, que tenemos otro salón para celebraciones independiente. A los clientes les gusta mucho esa independencia destacando lo tranquilos y aislados que se encuentran del bullicio del restaurante.