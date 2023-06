El comercio se opone a la promesa de Sanz de anular el plan de tráfico en el centro de Sevilla

La patronal de comerciantes de Sevilla (Aprocom) que preside Tomás González se opone a la promesa electoral que hizo José Luis Sanz, hoy nuevo alcalde, de acabar con el plan de restricción de tráfico en el centro de la ciudad, el llamado Plan Respira. El también presidente de la comisión de movilidad en la patronal de empresarios de la ciudad (CES) rechaza que el Plan Respira se guarde en un cajón, como pretende el nuevo gobierno municipal de José Luis Sanz (PP), y defiende que hay muchos aspectos de esta planificación que pueden aprovecharse.

El objetivo de este Plan Respira impulsado por el gobierno socialista de Juan Espadas y Antonio Muñoz era impulsar en el Casco Histórico y en Triana la movilidad sostenible, reducir emisiones contaminantes, garantizar la accesibilidad universal y favorecer un modelo de ciudad más habitable y saludable . En 2023 se iba a aplicar en pruebas y en 2024 de forma definitiva.

González aclara que el Plan Respira es "mejor y muy diferente" del Plan Centro del mandato de Monteseirín, un plan que rechazaron abiertamente los comerciantes porque pretendía expropiar los aparcamientos rotatorios del casco (Plaza Nueva, San Pablo, Sor Ángela, Gavidia) para destinarlos a uso vecinal, lo que impedía que cualquier ciudadano pudiera aparcar dentro del centro. "Ese Plan Centro sí hubiera ido matando el centro de Sevilla poco a poco", recalca González.

El gremio abunda en que "el Plan Respira es muy distinto del Plan Centro porque permite que cualquier ciudadano tenga posibilidades de aparcar en cualquiera de esos aparcamientos rotatorios del casco", con lo que no se prohíbe la entrada al casco histórico. Y, en segundo lugar, ese Plan Respira otorga un número de horas para que los ciudadanos puedan acceder al centro en su vehículo.

"Decir de entrada que se pretende olvidar el Plan Respira no me parece oportuno, porque ahí hay un trabajo y un gasto de dinero público que se debería de tener en cuenta y estudiar más a fondo; y consensuar con empresarios, sindicatos y entidades sociales de la ciudad cómo debe ser el centro de la ciudad de cara al futuro".

"Comprendo que, si el Plan Respira está hecho por otro partido político, se llegue y se diga 'no, nosotros lo vamos a hacer de otra forma'; hasta lo puedo entender, pero creo que estamos hablando de dinero público y muchas horas, mucho trabajo y muchas reuniones como para enterrarlo en un cajón".

"Me parece que al Plan Respira hay que darle una repensada, pero no que se meta en un cajón con el tiempo y las horas que se le ha dedicado a este plan", insiste González.

González argumenta que "mientras llegan más aparcamientos en la corona del centro y la línea 2 del Metro, hay que aplicar medidas intermedias para que el casco histórico (con varios monumentos Patrimonio de la Humanidad) no siga degradándose y que sea atractivo y económicamente pujante".

El presidente de los comerciantes recalca que la única vía para tener "una zona comercial de nivel medio-alto, de primera línea" es que cuente con "un abanico de infraestructuras de las que carece el casco histórico de Sevilla". Esas infraestructuras esenciales son una oferta de aparcamientos rotatorios en la ronda histórica para dejar el vehículo, así como mantener los aparcamientos rotatorios que ya existen en el casco, una red de metro y autobuses.

El tranvibús de Santa Justa al centro proyectado por el anterior gobierno (PSOE) le parece a los comerciantes una "opción complementaria" adecuada para aumentar la oferta de transporte público en el centro.

"No podemos tener un comercio de élite en una zona donde no hay aparcamientos rotatorios, eso es fundamental. Tienes que tener un abanico de posibilidades de transporte que contemple aparcamientos rotatorios, metro, autobuses..y todos los medios de transporte que puedan hacer que esa zona sea pujante y de primera línea. Es una norma básica que se estudia en urbanismo comercial. El Plan centro no iba en esa línea, pero el Plan Respira sí".

"Cuando Sevilla ofrezca la red completa de metro y un transporte público excelente, más de un 80% de los ciudadanos no cogerían el coche. El objetivo a medio y largo plazo es mejorar el transporte público en la ciudad, eso es importante para reducir la contaminación, para el medioambiente, para mitigar el calor..."

"Tomás González lo que quiere es trabajar por su ciudad. Mi partido político es la empresa, para que quede bien claro, porque ya hay alguno que me ha tachado de que si soy de este partido o de este otro. No soy de ninguno. Defiendo la coherencia, el sentido común y que el dinero público no es para estar tirándolo. Ya se tiró dinero público con el Plan centro cuando se quitó totalmente", ha declarado este martes a este periódico.

Aprocom recuerda que la zona eminentemente comercial y monumental del centro de la ciudad no admite aparcar en la calle más que en las plazas en zona azul de la calle Adriano. Y que está bien mantener los paneles informativos de los aparcamientos rotatorios dentro del casco que están ocupados para evitar que los coches estén dando vueltas por el centro.

Contra la peatonalización de Tetuán

Tomás González mantiene en la actualidad una posición muy diferente de la postura que lideró cuando dirigía el gremio de comerciantes del centro que se opuso a la peatonalización de la calle Tetuán, en el mandato de Alejandro Rojas Marcos-Soledad Becerril.

González explicó este martes este contraste en que el Ayuntamiento de Rojas Marcos había prometido a los comerciantes la construcción de un aparcamiento en la Plaza Nueva: uno del Prado a San Fernando y otro por debajo del Ayuntamiento hasta la Plaza de San Francisco. Ese proyecto iba a estar cofinanciado por los comerciantes, que de hecho pusieron dinero sobre la mesa para iniciarlo.

“Pusimos varias banderolas en las que decíamos ‘no a la peatonalización sin aparcamientos’. Entendíamos que si ese aparcamiento estuviera construido, podía facilitar la peatonalización en el casco histórico, sobre todo en Tetuán. Pero no queríamos que se nos engañara y se dijera que se iba a hacer ese aparcamiento para luego cortar la calle Tetuán”, explica González.

El presidente de Aprocom admite que “ahora son otros tiempos y todo evoluciona”, y que hoy por hoy defiende que “la gran infraestructura del centro es la línea 2 del Metro, aparcamientos en la corona del casco, que no desaparezcan nunca los aparcamientos rotatorios del casco de máxima penetración y trabajar contra la contaminación y por ese cambio de modelo”.