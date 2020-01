Un policía de paisano, campeón de taekwondo, apresa a un tironero en el centro de Sevilla

La Policía Nacional detuvo la noche de este martes a un tironero que acababa de cometer un robo en las inmediaciones de la plaza del Pumarejo, en el centro de Sevilla. La víctima, una joven sevillana, se acababa de despedir de una amiga cuando fue abordada por la espalda por el delincuente, que le arrebató el bolso y el teléfono móvil que llevaba en la mano.

Una patrulla de paisano de la Policía Nacional presenció el robo y pudo dar caza al ladrón. Uno de los dos agentes que intervinieron es Adán Vázquez, un deportista de élite que cuenta con varios títulos nacionales e internacionales de taekwondo en su palmarés. Entre otras competiciones, fue campeón en los juegos mundiales de policías y bomberos que se celebró el año pasado en China.

Los hechos ocurrieron pocos minutos antes de la medianoche en el entorno de la plaza del Pumarejo, cerca del domicilio de la víctima. La joven se acababa de despedir de una amiga y se dirigía a su domicilio cuando fue abordada por el ladrón. "Vimos un coche con dos chicos y nos pareció un poco sospechoso. Así que nos despedimos, mi amiga se fue en bici y yo tiré para mi casa. Luego me di cuenta de que los del coche eran policías que estaban viendo al ladrón", relató a este periódico la joven que sufrió el robo.

La víctima apenas pudo ver al asaltante, que le arrebató el bolso y el teléfono móvil. Se produjo un breve forcejeo, como consecuencia del cual ella cayó al suelo y recibió un golpe en el labio. Tras sufrir el tirón también padece unas molestias en el hombro, ya que era un bolso de asa que llevaba bajo el brazo.

El delincuente consiguió robarle las pertenencias, a pesar de que ella intentó explicarle que no llevaba dinero y que lo que tenía en el bolso eran sus documentos. "No había nadie en la calle y yo empecé a gritar. Como no era muy tarde, confiaba en que alguna persona que estuviera en su casa saliera a auxiliarme. De buenas a primeras oí el grito de 'Alto, policía".

Los dos agentes que estaban de paisano en el coche se habían bajado del vehículo e iniciado la persecución del delincuente. Viendo que lo seguían, el ladrón tiró al suelo el bolso y el teléfono móvil de la víctima. El agente campeón de taekwondo le dio alcance, lo redujo y lo detuvo. "Luego lo mantuvieron allí hasta que llegaron ya sus compañeros de uniforme", añadió la víctima, que fue acompañada por los dos policías de paisano hasta un centro de salud donde la atendieron y le dieron un relajante muscular para el dolor del hombro.

"Allí ya me pude enterar que el policía era campeón de taekwondo. Me contaron que habían ido a la plaza del Pumarejo a un aviso que había resultado no ser nada, y vieron a un individuo que les resultó sospechoso y a nosotras dos. Creyendo que iba a intentar robarme, como así fue, se quedaron allí hasta que lo detuvieron. También he podido recuperar el bolso y el móvil, así que puede decirse que ha tenido un final feliz", cuenta la joven, que se muestra muy agradecida a la Policía Nacional por este servicio.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lleva dos años pidiendo una condecoración para el agente Adán Vázquez, que ha paseado el nombre de la Policía de Sevilla por todo el mundo con sus triunfos en distintas competiciones. Sin embargo, la Dirección General ha denegado estas peticiones. "Esperemos que con intervenciones como estas se reconozca el trabajo y el mérito de este policía, que es un agente muy preparado y que está dándole una gran imagen a la Policía Nacional", expuso el secretario general del SUP en Andalucía, José Antonio Beato.