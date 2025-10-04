El PSOE acusa al gobierno de Sanz de bloquear obras clave en el Paseo Juan Carlos I

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha denunciado este sábado la paralización de dos actuaciones previstas en el Paseo Juan Carlos I, valoradas en un millón de euros, que permanecen "bloqueadas desde hace meses" por lo que considera una "falta de gestión y supervisión" por parte del equipo de gobierno que encabeza el alcalde José Luis Sanz.

Durante una visita a la zona de los bajos del Paseo de Torneo, acompañado por el concejal socialista Juan Carlos Cabrera, Muñoz ha lamentado el estado de abandono que presentan estas obras, cuya ejecución, según ha asegurado, "estaba plenamente planificada, financiada y adjudicada desde el anterior mandato municipal, bajo gobierno del PSOE".

Uno de los proyectos afectados es la rehabilitación de la Torre de Control Ferroviario, conocida como Caseta La Única, un edificio singular situado en el propio Paseo Juan Carlos I. La intervención fue adjudicada en mayo de 2023 por 660.700 euros, con un plazo de ejecución de ocho meses. Sin embargo, las obras se encuentran paralizadas desde abril de 2024, y apenas se ha certificado el 2,76% del presupuesto previsto. "A día de hoy no hay actividad alguna en la obra, y el entorno continúa deteriorándose", ha advertido Muñoz.

El segundo proyecto inacabado es la adecuación del nivel intermedio del Paseo Juan Carlos I para usos lúdicos y deportivos, con una inversión de 464.944 euros. Las obras comenzaron en febrero de 2025 y, aunque contaban con una prórroga hasta septiembre debido a las lluvias, todavía no se han finalizado. Esta actuación incluye la mejora de la pista de skate, la creación de zonas para baloncesto y gimnasia, así como mejoras en iluminación, accesibilidad y mobiliario urbano. Se trata de una intervención que responde a demandas vecinales y que pretende recuperar y dinamizar este espacio público.

"Ambos proyectos fueron impulsados por el anterior gobierno socialista y reflejan el compromiso con la mejora del patrimonio y los espacios libres de la ciudad", ha señalado Muñoz, quien ha criticado la "inacción" del actual Ejecutivo local.

El grupo socialista ha exigido al Ayuntamiento que informe con transparencia sobre el estado actual de los contratos y que adopte medidas urgentes para retomar las obras. Asimismo, reclama que se establezcan plazos concretos para la reanudación o nueva licitación de los trabajos.

"La falta de control y seguimiento por parte del Gobierno municipal no sólo implica un coste económico, sino que supone un incumplimiento con el bienestar de los vecinos y vecinas", ha concluido Muñoz, quien ha instado al alcalde Sanz a reactivar los proyectos y continuar la transformación del Paseo de Torneo iniciada durante el mandato socialista.