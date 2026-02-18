El PSOE denuncia el abandono de varios árboles caídos en el paseo Juan Carlos I y en Jiménez Becerril

El concejal del PSOE, Nacho González, ha denunciado la presencia de varios árboles caídos en el Paseo Juan Carlos I y en la avenida Jiménez Becerril, que es la prolongación de la calle Torneo. Estos árboles son parte de los 386 que han quedado destrozados por el tren de borrascas que ha azotado a la ciudad en las últimas semanas.

"Durante las borrascas de la semana pasada cayeron decenas de grandes árboles en el Paseo Juan Carlos I y en la avenida Jiménez Becerril. Nos preocupa lo que pueda suponer de debilidad de la salud del arbolado de esta zona. Nos preocupa también que es una zona que una gran parte de la ciudadanía usa para andar y hacer deporte", ha declarado el edil socialista.

Los socialistas se quejan "del abandono en el que se encuentran estos árboles, aun tirados en la calle, cerrando el paso en muchos casos, lo que supone un abandono de nuestros barrios, en este caso del Distrito Macarena".

Parques y Jardines responde que no ha parado de retirar los centenares de árboles caídos, que el distrito Norte es que el más incidencias ha registrado y que "primero se retiran los árboles que suponen un riesgo y después el resto".

Más árboles caídos en el Paseo Juan Carlos I / PSOE de Sevilla

El balance de los árboles caídos en la ciudad de Sevilla tras el tren de borrascas, con 386 ejemplares verdes destrozados, lo ofreció este lunes el alcalde José Luis Sanz en rueda de prensa.

El cementerio de la ciudad ha perdido más de 60 árboles y se espera que la cifra crezca aún más porque hay muchos que no tienen solución tras haberse movido sus raíces por el viento y la lluvia. El cementerio sigue cerrado por razones de seguridad.